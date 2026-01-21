“2026年注目美少女”一ノ瀬瑠菜、『マガジン』表紙＆巻頭に登場 ぽかぽかデートへ
一ノ瀬瑠菜（18）が、21日発売の『週刊少年マガジン』8号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場した。
【写真】まぶしい美少女っぷりを見せた一ノ瀬瑠菜
一ノ瀬は、2007年2月26日生まれ、埼玉県出身。「ミスマガジン2023」読者特別賞を受賞。アイドルグループ「Charlotte（シャルロット）」のメンバーとしても活動している。
同誌では「2026年注目美少女!!」と紹介されている一ノ瀬。2人きりのぽかぽかデートグラビアで、表紙では水着姿を披露している。
同号の巻頭カラー漫画は『黒月のイェルクナハト』（スズモトコウ）。
【写真】撮影：藤本和典 スタイリング：melon ヘアメイク：佐藤ありさ コーディネート／福澤卓弥 デザイン：松本麻美（GROSVENOR design）
