『週刊少年マガジン』8号に登場する一ノ瀬瑠菜

　一ノ瀬瑠菜（18）が、21日発売の『週刊少年マガジン』8号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場した。

　一ノ瀬は、2007年2月26日生まれ、埼玉県出身。「ミスマガジン2023」読者特別賞を受賞。アイドルグループ「Charlotte（シャルロット）」のメンバーとしても活動している。

　同誌では「2026年注目美少女!!」と紹介されている一ノ瀬。2人きりのぽかぽかデートグラビアで、表紙では水着姿を披露している。

　同号の巻頭カラー漫画は『黒月のイェルクナハト』（スズモトコウ）。

