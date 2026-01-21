両親芸能人の24歳実業家「休むのが怖くて…」 過密スケジュールにスタジオ驚き
若手実業家・岸谷蘭丸が、19日に放送されたテレビ朝日系トーク番組『MEGUMIママのいるBar』に出演し、海外留学支援事業を手掛ける24歳の多忙な日々のスケジュールを語った。
【写真】多忙ぶりを明かす岸谷蘭丸
MEGUMIが、Barのママとして恋愛・美容・仕事など、ここだけの話を語り合うトーク番組。今回は、蘭丸と古坂大魔王を迎えた。
俳優・岸谷五朗、ミュージシャン・岸谷香を両親に持つ蘭丸。日々の休みについての話題になると、蘭丸は「休み方がわからなくて」「休むのが怖くて…休めない」と休息に対する恐怖心があることを告白した。
また、多忙を極める蘭丸の一日のスケジュールが明らかに。メインとなる仕事は大きく分けて二つ。一つはメディア出演、そしてもう一つは岸谷が多忙な日々の中でも欠かさず続けている重要な仕事だという。自身が“肝になる”と語るのは、海外留学支援事業での生徒とのカウンセリング。
「毎月150人くらいやってて、ほぼ毎日。移動のタクシー中とか、ビタビタに（スケジュールを）入れている」と明かすと、その過密ぶりにスタジオからは驚きの声が上がっていた。
