『リブート』寄居俊役に藤田ハル キャラクター紹介（9）
俳優の鈴木亮平が主演を務める、TBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜 後9：00）が、新たにスタート。今回は、藤田ハルが演じる寄居俊を紹介する。
【写真多数】鈴木亮平、戸田恵梨香、黒木メイサら…豪華キャストを紹介！
藤田ハルが演じる寄居俊は、警務部で真北とともに行動する部下で、真面目で誠実な性格。与えられた職務に責任を持って向き合う姿が印象的。寄居の言動が真北の真意を隠すこともある。
今作は、多くの日曜劇場を手掛けた黒岩勉氏の完全オリジナル脚本で、構想に3年をかけた超力作だ。物語は、妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸が、自らの潔白を証明するため、警視庁の悪徳刑事・儀堂歩の顔に“リブート”し、真実を追うという“エクストリームファミリーサスペンス”。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく。
