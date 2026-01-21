【なだれ注意報】山形県・鶴岡市、酒田市、庄内町、遊佐町に発表（雪崩注意報） 21日09:55時点
気象台は、午前9時55分に、なだれ注意報を鶴岡市、酒田市、庄内町、遊佐町に発表しました。
庄内では風雪や高波に、村山、置賜では大雪に、山形県では落雷やなだれに、村山、置賜、最上では低温に、村山では電線等への着雪に注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■山形市
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■米沢市
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■鶴岡市
□なだれ注意報【発表】
23日にかけて注意
■新庄市
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■寒河江市
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■上山市
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■村山市
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■長井市
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■天童市
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■東根市
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■尾花沢市
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■南陽市
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■山辺町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■中山町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■河北町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■西川町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■朝日町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■大江町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■大石田町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■金山町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■最上町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■舟形町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■真室川町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■大蔵村
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■鮭川村
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■戸沢村
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■高畠町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■川西町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■小国町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■白鷹町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■飯豊町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■庄内町
□なだれ注意報【発表】
23日にかけて注意
■遊佐町
□なだれ注意報【発表】
23日にかけて注意