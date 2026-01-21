『犬生も7年目ともなると…』お散歩中、飼い主さんがオヤツを出すのにもたついてしまった結果…柴犬さんが見せたまさかの表情が話題になっているのです。

「悟りを開いていらっしゃる」慈愛に満ちたまさかの光景は記事執筆時点で486万回を超えて表示されており、30万件のいいね、多くの反響が寄せられることとなりました。

【写真：7歳の犬にオヤツをあげようとしたら、もたついてしまい…手間取っている時に見せた『表情』】

犬生7年目の柴犬→オヤツを出すのにもたついた結果…

Xアカウント『@sisi3po』に投稿されたのは、柴犬「ししまる」くんのお姿。

この日も、飼い主さんと共にお散歩を楽しんでいたというししまるくん。道中、飼い主さんはオヤツを出そうとしたものの、ちょっぴりもたついてしまったのだといいます。

『まさかの表情』に30万いいねの反響

そんな飼い主さんを見守るししまるくんのお姿が話題になっているのです。

キリッと凛々しく大地を踏みしめながら、少しだけお顔をあげて飼い主さんを見守っていたというししまるくん。

その表情は『ええんやで…』という声が聞こえてきそうな、慈愛に満ちているものだったのだそう。ちょっぴり上がった口角、少し細められた瞳…まるで我が子を見守るかのような優しいまなざしが愛くるしいです。

犬生7年目ともなると、飼い主さんへの信頼や安心感にも溢れており、決して急かすことなく余裕ある対応を見せてくれるというししまるくん。

いつも、お散歩中にオヤツをもらえるポイントに到着すると無邪気な笑顔を見せてくれるのだそう。

ずっと見ていたくなる、ししまるくんの優しい反応は多くの人々をほっこりと和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「もう悟り開いてない？」「すべてを見透かしたような表情」「7年目にして神の境地やな」「悟ってて草」「こんな慈愛に満ちた目をした柴犬初めて見たｗどんだけ飼い主さん愛されてるの？ｗ」「慌てんでもおやつは逃げへん 自分のペースで取り出してくれたらええから」など多くのコメントが寄せられています。

表情豊かで心優しい男の子の日常

2018年10月14日生まれのししまるくんは、お散歩とおやつが大好きな男の子。表情がとっても豊かで、ワイルドな表情、赤ちゃんのような表情…さまざまなお姿を見せてくれるのだそう。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすししまるくんのお姿は、日々柴犬の魅力やたくさんの癒しを発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@sisi3po」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。