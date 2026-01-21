米国野球殿堂博物館は、２０日（日本時間２１日）２０２６年度の殿堂入り投票の結果を発表した。有資格４年目のカルロス・ベルトラン氏と、９年目のアンドリュー・ジョーンズ氏の中堅手２人が選出された。両氏はオンライン会見に応じ、受賞の喜びなどを語った。

通算４３５本塁打を放ち、全得票数４２５票中の８４・２％の投票を得て、プエルトリコ出身として史上６人目の殿堂入りを果たしたベルトラン氏は、「殿堂入りして、ロベルト・クレメントらと繋がったことは、私と家族、プエルトリコにとって重要な意味があります。今後もラテン選手のために尽力したい」と述べた。

これまで殿堂入りの話題を考えないようにしていたという同氏だが、「妻は、投票の話題を追いかけてくれていた。今朝になって心配になってきた。これで、やっと家族と祝福し会える。新しい１ページをめくることができた気持ちがする」と安堵した様子。

現役最終年となったアストロズ時代の２０１７年オフには、サイン盗みのスキャンダルで、選手としては唯一人処分を受け、翌年内定していたメッツ監督を辞職。このスキャンダルが投票数にどう影響するかも、注目されたが、「正直言って、選考プロセスにおいて、アストロズでの事が話題となることに、疑いはなかった。でも、振り返れば、私の野球人生と一緒で、野球には浮き沈みが常にあり、時に判断を誤ることもある。チームメイトら多くの人から励ましと支援も受けてきた。私は、この話題と関わっていかなければならない人間だということを、理解している」と、神妙に語った。