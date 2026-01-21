田代まさし、自身の健康状態を告白「加齢による脳の萎縮もみられ、軽い脳梗塞が結構ある…」
元タレントでアーティストの田代まさし（69）が21日、自身のインスタグラムを更新。自身の健康状態について告白した。
【写真あり】近影と脳のMRIの検査結果を公開した田代まさし
田代は「今年、70歳の古希を迎える年齢なのでこの際ちゃんと身体のメンテナンスを整える検査を実施しよう！と幼馴染で脳外科医の友人の病院で脳のMRIをとって検査をしてもらいました！」と経緯を報告。「年齢的な加齢による脳の萎縮もみられ、軽い脳梗塞が結構あるとのこと（汗）」と驚きの結果が出たことを明かした。
そのうえで「でも直ぐに手術をするとか薬で治療するまではいってなくて細くなっている血管を太くする為の食事改善や記憶力を高める為の生活習慣等のアドバイスを頂きました」と大事に至らなかったと伝え、「もっとヤバい状況だと思っていたので一安心をした次第で有ります」と安堵したことを伝えた。
最後に「元々俺は脳ドラッグ！笑」「そして本日も川崎大師に来ています！」と結び、ハッシュタグで「#古希」「#脳ドック」「#mri」「#健康第一」「#田代まさし」と添えた。
【写真あり】近影と脳のMRIの検査結果を公開した田代まさし
田代は「今年、70歳の古希を迎える年齢なのでこの際ちゃんと身体のメンテナンスを整える検査を実施しよう！と幼馴染で脳外科医の友人の病院で脳のMRIをとって検査をしてもらいました！」と経緯を報告。「年齢的な加齢による脳の萎縮もみられ、軽い脳梗塞が結構あるとのこと（汗）」と驚きの結果が出たことを明かした。
最後に「元々俺は脳ドラッグ！笑」「そして本日も川崎大師に来ています！」と結び、ハッシュタグで「#古希」「#脳ドック」「#mri」「#健康第一」「#田代まさし」と添えた。