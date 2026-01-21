ドジャース・山本由伸投手が２０日に配信された古巣オリックスの公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＢｓＴＶ」に出演。「Ｂｓ座談会」でＴ−岡田氏、阿部翔太投手、宗佑磨内野手、宮城大弥投手と２０２５年シーズンを振り返るなどした。

自身の大リーグ２年目は「僕の今年は素晴らしかった」と自賛して仲間を笑わせた山本は「いやでもよく投げましたね」としみじみ。「初めて丸１年投げられたんで。去年できなかったんで」と故障離脱した２４年と違い、メジャーでシーズンを通してローテを守った１年間を振り返った。

Ｔ−岡田氏から「でも２年目でしっかり対応できるのはすごいよね」と褒められた山本は「私生活が安定したんですよ」と要因を挙げ「去年は３回くらい引っ越ししたんですよ、家を」と１年目に味わった思わぬ苦労を明かした。

理由を聞かれた山本は「（米国）行ってすぐだったんで。住む場所も分からなくて。何個かみんな（選手が）好きな場所があるけど、どこが自分に合うかわかんないじゃないですか。どんな家が合うかも。最後は一つの所に収まりたいからいろいろ見ながら探してたんですけど、なかなかいいとこもなくて、知り合いの人の家を借りたりして転々としてた」と自宅選びの難しさを口にした。

２年目は「それも落ち着いていろんなストレスもなくなった。それがよかった」と山本。「その時はガムシャラにやってるから慣れてないとか思わないけど、今思うと、それはうまくいくわけないよな、って」。安住の地を見つけ、野球に集中できる環境が整ったからこその２年目のフル稼働の活躍だったと自己分析した。