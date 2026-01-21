【紅白歌合戦】「紅組」で感動した出演者ランキング！ 「Perfume」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部は、2026年1月1〜5日、全国の10〜70代の男女300人を対象に『第76回NHK紅白歌合戦』に関するアンケート調査を実施しました。
今回の『紅白歌合戦』には、数多くの有名アーティストが出場し、印象に残るステージを披露。そこで、今回は、「紅組」として出場した女性アーティストを対象にランキングを作成しました。
それでは、「紅組で感動した出演者」ランキングの結果を見ていきましょう。
2位に選ばれたのはPerfumeでした。Perfumeは、結成25周年、メジャーデビュー20周年を迎え17回目の『紅白歌合戦』出場となりました。
2025年12月31日で「コールドスリープ（活動休止）」に入ることを公表していたPerfumeは、『紅白歌合戦』の舞台がラストステージに。「Perfume Medley 2025」として、『ポリリズム』『巡ループ』をメドレーで披露しました。最後には、3人の姿が光の粒子となり消える演出で、感動的なステージを見せています。
回答者からは、「ド世代なので、コールドスリープ前最後と思うと感動した」（30代女性／東京都）、「これまでの集大成とも言える、気合いの入ったパフォーマンスから目が離せなかった」（40代女性／富山県）、「休止前で、シンクロダンスがより印象的に感じた」（30代女性／埼玉県）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのはMISIAさんです。MISIAさんは、10回目の出場となり7年連続の紅組トリとし登場しました。『紅白歌合戦』でおなじみのMISIAさんは、「MISIAスペシャル」として『Everything』『アイノカタチ』をメドレーで披露。圧倒的な歌唱力で会場を盛り上げました。
『Everything』は、『やまとなでしこ』（フジテレビ系）の主題歌で、同ドラマではゲスト審査員の松嶋菜々子さんが主演を担当。『アイノカタチ』は、司会の綾瀬はるかさんが主演を務めた『義母と娘のブルース』（TBS系）の主題歌となり、『紅白歌合戦』ならではの豪華なステージとなりました。
回答者からは、「歌はもちろんうまいし、ドラマの出演者を前に歌っていたので当時の思い出が蘇った」（40代女性／神奈川県）、「彼女の歌声には、いつも心を揺さぶられますが、今回のステージは特に感動的でした」（40代女性／滋賀県）、「歌声に力があり、聴いているだけで感情が揺さぶられました」（20代男性／愛媛県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
