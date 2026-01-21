【図形クイズ】四角形は全部で何個ある？ シンプルだけど意外と見落とすかも
図形の中に隠れている四角形を正確に数え上げる「図形認識クイズ」！
一見すると単純な図形ですが、小さな四角だけでなく、複数の図形が組み合わさってできる四角形を見落とさないことがポイントです。
ヒント：小さな四角だけでなく、2つや4つの四角が合体してできる「長方形」や「大きな正方形」も隠れていますよ！
▼解説
図形をサイズごとに分けて数えると、次のようになります。
・小（最小の正方形）：4つ
・中（小が2つつながった長方形）：4つ（縦に2つ、横に2つ）
・大（全体を囲む大きな正方形）：1つ
これらをすべて合計すると、4 ＋ 4 ＋ 1 ＝ 9つになります。
このように、一見バラバラに見える図形も、視点を変えて「組み合わせ」を意識することで正解にたどり着くことができます。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
