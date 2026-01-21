図形の中に隠れた四角形をすべて見つけ出す、シンプルながらも集中力が試されるパズルです。一見簡単そうに見えますが、サイズの組み合わせに気づけるかがポイント。1分以内に、すべての四角形を見つけ出せるでしょうか？

図形の中に隠れている四角形を正確に数え上げる「図形認識クイズ」！

一見すると単純な図形ですが、小さな四角だけでなく、複数の図形が組み合わさってできる四角形を見落とさないことがポイントです。

問題：四角形は何個ある？

図の中をじっくり見て、隠れている四角形の数を数えてみましょう。

ヒント：小さな四角だけでなく、2つや4つの四角が合体してできる「長方形」や「大きな正方形」も隠れていますよ！

答えを見る






正解：9つ

正解は「9つ」でした。

▼解説
図形をサイズごとに分けて数えると、次のようになります。

・小（最小の正方形）：4つ
・中（小が2つつながった長方形）：4つ（縦に2つ、横に2つ）
・大（全体を囲む大きな正方形）：1つ

これらをすべて合計すると、4 ＋ 4 ＋ 1 ＝ 9つになります。

このように、一見バラバラに見える図形も、視点を変えて「組み合わせ」を意識することで正解にたどり着くことができます。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)