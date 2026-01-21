【「アーシオン」DELUXE EDITION 3Dクリスタルセット（エビテン限定特典付き）PS5版】 発売日：2025年10月30日 参考価格：14,581円 セール価格：8,226円

Amazonにて、プレイステーション 5用シューティング「アーシオン」DELUXE EDITIONのエビテン限定版が特別価格で販売されている。セール価格は参考価格から44%オフの8,226円。

「Earthion（アーシオン）」は、古代祐三氏率いるエインシャントによる新感覚スペースシューティング。DELUXE EDITIONには通常版に加えて三方背ケース、プラットフォーム別でデザインが異なるトレーディングカード、アートカード（3枚）、古代祐三氏によるオリジナルサウンドトラック（1枚組）、ステッカーシート、そして主人公機「YK-IIA」のアクリルスタンドが同封される。三方背ケースには有田満弘氏のイメージアートを使用。迫力ある主人公機が描かれている。

今回対象となる本商品は3Dクリスタルセットとなっており、キャラクターのイラストをクリスタルキューブ内に3D立体レーザー彫刻で再現した、3Dクリスタル「YK-IIA」が付属するほか、エビテン限定特典「オリジナルアクリルキーホルダー」も付いてくる。

【Amazon.co.jpエビテン限定】「アーシオン」DELUXE EDITION 3Dクリスタルセット 同梱内容

【エビテン限定特典】

・オリジナルアクリルキーホルダー

本作のロゴを使用したアクリルキーホルダー。

【3Dクリスタルセット】

・3Dクリスタル「YK-IIA」

キャラクターのイラストをクリスタルキューブ内に3D立体レーザー彫刻で再現した3Dクリスタル。付属のLEDスタンドに設置することにより、光の加減や角度によってさまざまな見え方をする。

＜同梱物＞

・3Dクリスタル「YK-IIA」（約50×80×50mm）×1個

・ライトアップ用LEDスタンド×1個

※ライトアップには単三電池3本（別売）が必要です。

※ライトアップには専用の給電ケーブル及びACアダプターもご使用いただけますが、本商品には付属いたしません。市販品（型番：AL-052UK）をご使用ください。

【DELUXE EDITION同梱内容】

・通常版（ゲームソフト本体+取扱説明書+表裏ジャケット）

・三方背ケース

・プラットフォーム別トレーディングカード

・アートカード（3枚）

・ステッカーシート（1枚）

・オリジナルサウンドトラック（1枚組）

・アクリルスタンド

(C)2025 ANCIENT / SOUND BY YUZO KOSHIRO

