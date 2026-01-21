ETF売買動向＝21日寄り付き、日経レバの売買代金は235億円と低調 ETF売買動向＝21日寄り付き、日経レバの売買代金は235億円と低調

21日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比62.7％増の817億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同27.1％増の458億円となっている。



個別ではステート・ストリート ゴールド（為替ヘッジあり） <448A> 、ＳＰＤＲゴールド・シェア <1326> 、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＩＰ ＦａｃｔＳｅｔ 台湾 <412A> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> など14銘柄が新高値。Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 １－３年 <493A> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 １７－２０年 <496A> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> 、ｉシェアーズ 米債２５年ロング（為替ヘッジあり） <238A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ <2510> など7銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> が4.90％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> が4.14％高、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> が3.16％高と大幅な上昇。



一方、上場インデックスファンドＳ＆Ｐ レバ２倍 <2239> は5.68％安、グローバルＸ 防衛テック ＥＴＦ <466A> は4.14％安、東証グロース・コアＥＴＦ <1563> は4.11％安、グローバルＸ レジデンシャル・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2097> は4.10％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 産業用金属 <1686> は4.08％安と大幅に下落している。



日経平均株価が743円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金235億7300万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均285億8300万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が69億7400万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が51億700万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が25億1100万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が16億9400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が13億1800万円の売買代金となっている。



