¡ÚÉ±Ï©¶¥ÇÏ¡¦¿Íµ¤¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Ï¸ì¤ë¡Û¥°¥ê¥å¡¼¥ó¥ô¥¡¥ë¥È¡Ê£·£Ò¡Ë¤Ë¼«¿®¤ò¸«¤»¤ë²¼¸¶µ³¼ê¡Ö¥¹¥à¡¼¥º¤Ë±¿¤Ù¤ì¤Ð¡×
¡þÉ±Ï©¶¥ÇÏ£²ÆüÌÜ¡Ê£±·î£²£±Æü¡Ë
¡¡¡Ô¾®ËÒ¡¡ÂÀ¡Õ
¡¡£²¾¡¤òµó¤²£±£·¾¡¡£¥¹¥Æ¥é¥Î¥ô¥¡¡Ê£±£²£Ò¡Ë¤Ëµ¤¹ç¡£¡ÖÍýÁÛ¤Ï¥Ï¥Ê¤À¤¬¡¢Æ¨¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â²¿¤È¤«¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥Ï¥¤¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡Ê£±£°£Ò¡Ë¤â¡Ö¥Ï¥Ê¤Ë¹Ô¤±¤¿¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥µ¥È¥æ¥¡Ê£·£Ò¡Ë¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¾å°Ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡Ê¢¤¡Ë¡£
¡¡¡Ô²¼¸¶¡¡Íý¡Õ
¡¡£¸¾¡¡£¥°¥ê¥å¡¼¥ó¥ô¥¡¥ë¥È¡Ê£·£Ò¡Ë¤Ë¼«¿®¡£¡ÖÆ»Ãæ¥¹¥à¡¼¥º¤Ë±¿¤Ù¤ì¤Ð¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥ß¥å¥È¥¹¥ª¡¼¥É¡Ê£¸£Ò¡Ë¤â¡ÖÉ±Ï©¥³¡¼¥¹¤ËÂØ¤ï¤Ã¤Æ¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥Ï¥Þ¡¼¡Ê£±£Ò¡Ë¤Ï¡Ö¤¹¤ó¤Ê¤ê±¿¤Ù¤ì¤Ð¡×¡Ê¡û¡Ë¡£¥Ö¥ê¥ê¥¢¥É¥í¡Ê£¹£Ò¡Ë¤â¡ÖÄ´»Ò¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¡û¡Ë¡£¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¢¥é¥¦¥À¡Ê£±£²£Ò¡Ë¤Ï¡ÖºÇÆâÏÈ¤ò¤É¤¦¾è¤ë¤«¡×¡Ê¡û¡Ë¡£¥¹¥Þ¥¤¥ë¥È¥ì¥ó¥È¡Ê£´£Ò¡Ë¤â¡ÖºÇ¸å¤Ë´Å¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¾è¤ê¤¿¤¤¡×¡Ê¡û¡Ë¡£
¡¡¡ÔÅÚÊý¡¡ñ¥ÂÀ¡Õ
¡¡£²¾¡¤ò²Ã»»¤·£´¾¡¡£¥ë¥¯¥¹¥é¥ó¥Ú¡¼¥¸¡Ê£±£±£Ò¡Ë¤Ç¥á¥¤¥óÀ©ÇÆ¤Ë°ÕÍß¡£¡ÖÏÈ¤Ï¤¤¤¤¡£°ÌÃÖ¼è¤ê¼¡Âè¤Ç¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥»¡¼¥é¡Ê£·£Ò¡Ë¤Ï¡ÖÄ¾Àþ¤¬Ä¹¤¤É±Ï©¥³¡¼¥¹¤Ï¹ç¤¦¡£°ÌÃÖ¤¬°¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¡Ê¡û¡Ë¡£¥¢¥¥ß¥å¡¼¥ß¥å¡¼¡Ê£±£²£Ò¡Ë¤â¡Ö¾õÂÖ¤Ï¤¤¤¤¡£¤³¤ÎÁê¼ê¤Ê¤éÄÌÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤¡×¡Ê¡û¡Ë¡£¥Ð¥Á¥§¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ê£±£Ò¡Ë¤Ï¡ÖÇ½¸¡¤ÎÆ°¤¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££±£´£°£°¥á¡¼¥È¥ëÀï¤¬¤É¤¦¤«¡×¡Ê¡û¡Ë¡£¥é¥Ö¥ê¡¼¥í¡¼¥é¡¼¡Ê£²£Ò¡Ë¤â¡Ö»þ·×Åª¤Ë¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤¡×¡Ê¡û¡Ë¡£¥Ò¥í¥·¥²¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡Ê£¶£Ò¡Ë¤Ï¡ÖÎÏ¤Ï¤¢¤ë¡×¡Ê¡û¡Ë¡£¥Ö¥é¥¤¥È¥«¥é¡¼¡Ê£±£°£Ò¡Ë¤â¡Ö£¸£²£°¥á¡¼¥È¥ëÀï¤ÏË»¤·¤«¤Ã¤¿¡£µ÷Î¥±äÄ¹¤Ç²þ¤á¤Æ¡×¡Ê¡û¡Ë¡£¥Ö¥Á¥¨¡¼¥É¥ê¡¼¥à¡Ê£³£Ò¡Ë¤Ï¡Ö³°ÏÈ¤Ê¤Î¤ÇÁ°¡¢Á°¤Ç±¿¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¡Ê¡û¡Ë¡£
¡¡¡Ô¿ù±º¡¡·òÂÀ¡Õ
¡¡¥á¥¤¥ó¤ò¾¡¤Á£³¾¡¡£½éµ³¾è¤È¤Ê¤ë¥ê¥Ü¥ó¥Ô¡¼¥Á¡Ê£±£°£Ò¡Ë¤Ë¹¥´¶¿¨¡£¡ÖÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Þ¤ì¤º±¿¤Ù¤¿¤é¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¥¹¥È¥ó¡Ê£´£Ò¡Ë¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥ß¥Ê¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢É±Ï©¥³¡¼¥¹¤â¹ç¤¤¤½¤¦¡×¡Ê¡û¡Ë¡£
¡¡¡Ô¾®Ã«¡¡Å¯Ê¿¡Õ
¡¡£²¾¡¡£¤ªÁ¦¤á¤ÏÅ¾ÆþÇÏ¤Î¥Ï¥Ä¥Ê¥®¡Ê£¸£Ò¡Ë¤Ç¡Ö£Ê£Ò£ÁºßÀÒ»þ¤ÎÁö¤ê¤«¤é¤ÏµÓ¤ò¤¿¤á¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ò¿¤Ð¤¹¥ì¡¼¥¹¤¬¤è¤µ¤½¤¦¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥Ç¥ê¥«¥Æ¥Ã¥»¥ó¡Ê£´£Ò¡Ë¤Ï¡ÖÁ°»Ä¤ê¤ÎÇÏ¾ì¤Ê¤Î¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë¡×¡Ê¡û¡Ë¡£¥¢¡¼¥Ë¥ã¥ï¥¯¥ï¥¯¡Ê£¹£Ò¡Ë¤â¡Ö¥²¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¤¤¡×¡Ê¡û¡Ë¡£¥¢¥«¥¶¡Ê£±£±£Ò¡Ë¤Ï¡Ö£µ£°¥¥í¤Î·ÚÎÌ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¡×¡Ê¡û¡Ë¡£
¡¡¡Ô¿·¾±¡¡³¤À¿¡Õ
¡¡£±¾¡¡£¥ª¥ª¥¨¥¥ó¥È¥¡Ê£±£Ò¡Ë¤Ë¼ê±þ¤¨¡£¡ÖÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤¤·¡¢³°ÏÈ¤â´¿·Þ¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥¢¥ª¥¤¥á¥ë¥¹¥¤¡Ê£¸£Ò¡Ë¤â¡ÖÁ°Áö¤Î´¶¤¸¤Ç¤ÏÆ¨¤²¤¿Êý¤¬¤è¤µ¤½¤¦¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥¢¥°¥Í¥¹¥·¥å¥¦¡Ê£±£±£Ò¡Ë¤Ï¡Ö³°ÏÈ¤Ï¤¤¤¤¤·¡¢É±Ï©¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î·Á¾õ¤â¤³¤ÎÇÏ¤Ë¤Ï¹ç¤¦¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£
¡¡¡ÔÀî¸¶¡¡Àµ°ì¡Õ
¡¡£±¾¡¡£¥¨¥¤¥·¥ó¥¨¥é¥ó¡Ê£±£°£Ò¡Ë¤Ç°ìÁöÆþº²¡£¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼Åª¤Ë¤ä¤ì¤ë¤Ï¤º¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£
¡¡¡ÚÃí¡Û¡ý¤Ï£Ö¸õÊä¡¢¡û¤Ï¾å°ÌÆþÃå¡¢¢¤¤Ï¿µ½Å¤Êµ³¼ê¥³¥á¥ó¥È¤Î´¶¿¨