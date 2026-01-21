景気悪化で内需市場が冷え込んでいるが最近の高級輸入車市場には温もりが流れる。韓国輸入自動車協会によると、昨年の1億5000万ウォン以上の輸入車販売台数は3万6477台で前年の2万8373台から8104台増加した。全輸入車のうち高級車の割合は11．9％に達する。2021年には年2万台未満だったことを考慮すれば注目すべき水準だ。

「跳ね馬」のエンブレムで有名なイタリアのフェラーリは昨年韓国で354台売れた。こうした成長を受けフェラーリは昨年10月に韓国法人を設立し本格的な運営に入った。フェラーリ・コリアのティボ・デュサラ代表は19日、中央日報とのインタビューで「世界のトレンドのうち韓国から始まったものは多い。世界的トレンドを作る韓国の潜在力がフェラーリ韓国法人を別に作った理由」と説明した。

高級車市場に対する期待感も示した。デュサラ代表は「特にラグジュアリー部門で韓国はとても成熟した市場。顧客にさらに豊富な経験を提供し、サービス水準も改善して満足度を高めることが目標」と付け加えた。

この日フェラーリはソウルのショールームで「12チリンドリ・テーラーメード」を公開した。有名スポーツカーである12チリンドリに韓国文化を融合させた製品で、世界に1台だけのオーダーメード車両だ。デュサラ代表は「韓国の芸術家4チームとコラボして製作した。ソウル都心のネオンサインと高麗青磁にインスピレーションを得たカラーをまとった」と説明した。シートは笠の編み方を応用したデザインで、内部には伝統家具と漆から取り入れた要素を取り入れた。正確な価格は非公開だ。一般モデルの12チリンドリの価格は6億ウォン前後だ。彼は「単純に車を売るためのマーケティングでなく、文化的に（韓国人と）つながる努力を継続するだろう」と話した。

フランス国籍のデュサラ代表はフェラーリ中欧セールスマーケティング総括と中東・インドセールスディレクターを経験した営業・マーケティングの専門家だ。フェラーリの世界出荷台数は2020年の9119台から2024年には1万3752台とこの5年間で50．8％増えた。