¥æ¥Ë¥¯¥í¤òÄ¶¤¨¤¿¡ÖÀì¶È¥Ö¥é¥ó¥É¡×¡Ä¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤â´¶Æ°¤·¤¿¡È¶Ã°ÛÅª¤Ê¥³¥¹¥Ñ¡É¤Î¥ï¥±
¡¡¥á¥ó¥º¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ð¥¤¥ä¡¼¡õ¥Ö¥í¥¬¡¼¤ÎMB¤Ç¤¹¡£ÍÎÉþ¤ÎÇã¤¤¤Ä¤±¤ÎËµ¤é¡¢¡ÖÃË¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï¢ºÜÂè564²ó¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Ö¥é¥ó¥É¡Ötaion¡×¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¡ª
¡¡taion¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£¤¨¡©¡¡¤Þ¤À¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥À¥¦¥ó»È¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡©
¡¡º£¤¹¤°taion¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£²ó¤Ïtaion¤ÎÀ¨¤µ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Â¾¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÄÉ½¾¤òµö¤µ¤Ê¤¤°Û¾ï¤Ê¥³¥¹¥Ñ
¡¦UNIQLO¡¡¥Ñ¥Õ¥Æ¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ù¥¹¥È¡¡4990±ß
¡¦taion¡¡¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯ V¥Í¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó ¥¤¥ó¥Ê¡¼¥À¥¦¥ó¥Ù¥¹¥È¡¡5940±ß
¡¡¤Þ¤º¤³¤Î»þ´ü¤è¤¯³èÍÑ¤¹¤ë¹ñÌ±Ãå¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥À¥¦¥ó¤ÇÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼Â¤Ï¥æ¥Ë¥¯¥í¥¤¥ó¥Ê¡¼¥À¥¦¥ó¤ÎÌÜ¶Ì¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥é¥¤¥È¥À¥¦¥ó¥Ù¥¹¥È¡×¤ÏÇÑÈ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¤è¤ê¥³¥¹¥È¤Î°Â¤¤ÃæÌÊ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥Æ¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ù¥¹¥È¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²Á³Ê¤Ï4990±ß¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢taion¤Î¥Ù¥¹¥È¤Ï¤¤¤Þ¤À¥³¥¹¥È¤Î¤«¤«¤ë¥À¥¦¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ5940±ß¡£²Ã¤¨¤Æ¥À¥¦¥ó¡Ö600~700¤¢¤ì¤Ð¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ëÃæ¤Ç¡¢ÊÝ²¹À¤Î¹â¤¤800¥Õ¥£¥ë¥Ñ¥ï¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²ÈÄíÍÑÀöÂõ²ÄÇ½¡¢¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¹â¤¤¥¥ë¥È¤È¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Ü¥¿¥ó¤Ê¤É¹¥¤ß¤Ï¤¢¤ì¤É¥æ¥Ë¥¯¥í¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÎô¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸¶²Á¹âÆ¤Î¤³¤Î»þÂå¤Ë¤¤¤Þ¤À¹âÉÊ¼Á¥À¥¦¥ó¤Ç5000±ßÂæ¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°Î¶È¡£
¢¡Ä¹Âµ¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥×¤âÃíÌÜ
¡¦taion¡¡¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯ V¥Í¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó ¥¤¥ó¥Ê¡¼¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¡7920±ß
¡¡Ä¹Âµ¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥×¤âÆ±¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç7000±ßÂæ¤ò¼Â¸½¡£¥æ¥Ë¥¯¥í¤â¤Û¤ÜÆ±²Á³Ê¤Ç¥¦¥ë¥È¥é¥é¥¤¥È¥À¥¦¥ó¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢taion¤ÎÊý¤¬¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¹â¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥é¡¼¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¹¤µ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¥Ç¥«¤¤¡£²Ã¤¨¤ÆtaionÆÃÍ¤Î¿¿»Í³Ñ¤Î¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¥À¥¦¥óÎÌ¤ò¤ß¤Ã¤Á¤êÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤ÎÀß·×¡£·ÚÎÌ¤µ¤ÏÂ¿¾¯µ¾À·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÉ´¨À¤Ï¥æ¥Ë¥¯¥í¤è¤ê¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÉ½ÃÏ¤Ï¥æ¥Ë¥¯¥í¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÈæ¤Ù¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤Û¤É¹âµé´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥æ¥Ë¥¯¥í¤Ï¸«´·¤ì¤¿¥æ¥Ë¥¯¥í¤Ç¤·¤«¸«¤«¤±¤Ê¤¤¤¢¤Î¥Æ¥«¥ê¤Î¤¢¤ëÉ÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢taion¤Ï¥Þ¥Ã¥È´¶¤ÈÄ¥¤ê¤Î¤¢¤ëÁÇºà¡£¤³¤ì¤Ç5000~7000±ß¤ÏÇË³Ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¥³¥¹¥Ñ¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÏÃ¤Ï¶Ë¤á¤ÆÃ±½ã¡¢¿ô¤ÎË½ÎÏ¤Ç¤¹¡£taion¤ÏÇ¯´Ö¤Ç¿ô½½ËüËç¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ã°ÛÅª¤ÊËç¿ô¤Î¥À¥¦¥ó¤òÀ½Â¤ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥æ¥Ë¥¯¥í°ì¶¯¤À¤Ã¤¿Ãæ¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¥¤¥ó¥Ê¡¼¥À¥¦¥ó¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤Ù¤¯½éÇ¯ÅÙ¤«¤é¤Ê¤ó¤È¥Ù¥¹¥È¤È¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤Î2·¿¤Î¤ß¤Ç5ËüËç¤â¤ÎËç¿ô¤òÀ½Â¤¡£
¡Ö¥¤¥ó¥Ê¡¼¥À¥¦¥óÃå¤¿¤¤¤±¤É¥æ¥Ë¥¯¥í°Ê³°¤Ï¹â¤¤¤«¤é¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¯¥æ¥Ë¥¯¥í¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Éþ¹¥¤¡¦¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¹ØÇãÁØ¤ò¾å¼ê¤Ë½¦¤¤¾å¤²Ìö¿Ê¡£½éÇ¯ÅÙ¤«¤é¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ç²·¶È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¥Ó¡¼¥à¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¤¢¤é¤æ¤ë¥»¥ì¥¯¥È¤«¤é³¤³°¤Þ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¤Û¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Àì¶È¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¡Ö¥À¥¦¥ó¤·¤«ºî¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Éý¤Î¶¹¤µ¤¬¼å¤ß¤Ë¤â¤Ê¤ë¤¬¡¢µÕ¤Ë¡ÖÂçÎÌ¤Ëºî¤ë¤«¤éÃ±²Á¤ò²¼¤²¤é¤ì¤ë¡×¿ô¤ÎË½ÎÏ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£¥¤¥ó¥Ê¡¼¥À¥¦¥ó¤Ï¥æ¥Ë¥¯¥í°ì¶¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¤âÀì¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½Àì¶È¤ÇÆÍ¤È´¤±¤¿taion¤¬¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥¥ê¥ó¥°¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤Î¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡taion¤ÎÎ¢¥Æ¡¼¥Þ¤È¤â¸À¤¨¤ëÅ¯³Ø¤¬¤³¤Á¤é¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤Î¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡×¡£¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤Ë¤â¥Ï¥Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤¢¤é¤æ¤ëÃå¾æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¼ó¸µ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥µ¥¤¥¸¥ó¥°¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥«¥é¡¼¤òÌÖÍå¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤â¶¥¹ç¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×¤Î¤Ç¤¹¡£
