歌手の工藤静香(55)が、Instagramを更新。手作りスイーツやそのレシピを披露し、反響が寄せられている。

【映像】自宅が“大豪邸”と話題の工藤静香の自宅

これまでにも、広々とした自宅の庭で遊びまわる愛犬たちや、育てた果物を収穫して料理する様子などを公開すると、「お庭ステキすぎるよ！公園だね！」「お庭で育てているとは驚きです」「すんごい豪邸」「何でも出来て、いいお母様ですね」などのコメントが寄せられ、話題になっていた工藤。

「Cafeのようです」手作りスイーツに反響

19日は、「ノーマルチーズケーキ。 久しぶりにシンプルなチーズケーキが美味しかったです」「クリームチーズ1パック、フレッシュクリーム1パック。てんさい糖 大さじ5くらい 好みで。卵2。米粉でも、全粒粉でも、薄力粉でも 大さじ2。レモン適量」とつづり、チーズケーキとレシピを紹介。また、「白丸はココナツミルクババロア、黒丸はゴマと豆乳のババロア」と、2種類の手作りババロアも合わせて披露した。

この投稿にファンからは「Cafeのようです」「レシピ本、出して欲しいです」「家族が羨ましい」「静香さんの日常を見せていただけて うれしいです」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）