俳優の谷原章介（53）が21日、MCを務めるフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。コンビニエンスストアの“ある商品”の価格について驚いたことを明かした。

番組では、高市早苗首相（自民党総裁）が掲げた時限的な食料品の消費税減税の検討について伝えた。首相は、19日に官邸で記者会見し、23日召集の通常国会冒頭で衆院を解散し、衆院選を「27日公示、2月8日投開票」の日程で実施すると表明。消費税を巡り、連立政権合意書に、2年間に限り飲食料品を課税対象外にする検討を明記したと言及した。

衆院選では、消費税減税の期間や、企業・団体献金の在り方を含む「政治とカネ」問題などが主な争点となる。立憲民主党と公明党が結成した新党「中道改革連合」は、食料品の消費税について「恒久ゼロ」を掲げている。

谷原は、円安の影響に触れつつ、「僕、昨日コンビニで、チーかま（チーズ入りかまぼこ）買ったんですよ。それが僕の中のイメージだと298円くらいだったなと思ったのが360円くらいになってて、消費税がなくなることで凄い助かるんだけど、それ以前にもう20％くらい値上がりしちゃってると、びっくりする。じゃあ消費税だけで足りるのか、ほかにもいろんな対策してほしいんじゃないかなと思いますよね」と自身の思いを話した。