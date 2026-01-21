K-POP授賞式『MAMA AWARDS』、Visaとのスポンサーシップ3年延長 iznaがアンバサダー就任
K-POP授賞式『MAMA AWARDS』が、国際的決済ブランド「Visa」とのスポンサーシップを2029年まで延長することを決定した。
【写真】「izna」メンバー選ばれた日本人参加者のココ＆マイ 全員ソロカットも
スポーツから音楽、ファッション、エンターテインメントに至るまで、数々のグローバルイベントを支援してきたVisaは、2024年に初めて『MAMA AWARDS』のタイトルスポンサーとして参画し、音楽分野へと活動領域を広げてきた。幅広くエンターテインメント事業を展開しグローバルIPを擁するCJ ENMとVisaは、今後も協力を通じ、全世界をつなぐ最大級の音楽イベントとして、Kカルチャーのグローバルな展開を目指していく。
今回のパートナーシップの延長を記念し、グローバルガールズグループ・iznaが『Visa × 2026 MAMA AWARDS』のアンバサダーに就任した。ボーカル・ビジュアル・パフォーマンス力を兼ねそろえたガールズグループであるiznaは、グローバルで精力的に活動し、人気を博している。iznaは、MAMA AWARDSとVisaによるコラボレーションキャンペーン動画への参加をはじめ、世界中のファンをつなぐ架け橋としてメッセージを伝えていく。
CJ ENMのユン・サンヒョン代表は「国際的な決済ブランドVisaとパートナーシップを延長することで、MAMA AWARDSの国際的な地位を確固たるものにし、これまでに築いてきた信頼をさらに深めていく所存です」とし、「今回のパートナーシップ延長は、両社間の深い信頼に基づき、これからの未来を共に創っていくという意志を込めたものです。今後もK-POPの地位と価値を世界に広めていけるよう最善を尽くします」と述べた。
Visaのアジア太平洋地域プレジデントであるスティーブン・カーピン氏は「VisaがMAMA AWARDSのタイトルスポンサーとしてパートナーシップを継続することを大変うれしく思います」と伝えた。
『MAMA AWARDS』は、1999年にMnet『映像音楽大賞』としてスタートし、2009年には韓国初のグローバル音楽授賞式『Mnet ASIAN MUSIC AWARDS』へと拡大。22年には『MAMA』を独自のブランドとした『MAMA AWARDS』へとリブランディングした。K-POPの価値、新たな方向性と未来を提示し続けるグローバルK-POP授賞式として、『MAMA AWARDS』の挑戦はこれからも続いていく。
