現代の仕事着に合う土屋鞄。アップデートで何が変わった？

1965年に子ども用のランドセルづくりからスタートした土屋鞄（TSUCHIYA KABAN）ですが、今ではそのランドセルづくりの技術を活かした、丈夫で品があり、長く愛せる大人向けの皮革製品も数多くリリースしています。

その中でも、じんわりと光沢を帯びる独特なエイジングで愛されているのが、上質なイタリアンレザー“バケッタ・ミリングレザー”を仕立てた「ウルバーノ」。このたび、そのロングセラーシリーズがリニューアル！ 「ウルバーノ シティートート」（15万4000円）をはじめとする、新たなラインナップが発表されました。

今回刷新されたのはレザーの色味で、現代的なカジュアルなビジネスシーンやジャケットスタイルに合うよう、よりモダンな印象へとアップデート！ 新定番カラーとしてブラック、チェスナットブラウン、ネイビーの3色が登場。レザーの上質感をより引き立てる“ブラック”は、奥行きのある表情豊かな黒色。内装にダークグレー（鞄）やブラック（小物）、コバには革色と同じ色味を合わせることで落ち着いた印象に。ステッチに取り入れられたグレーはさりげないアクセントになっています。

大人な印象の“チェスナットブラウン”は、明度と彩度を抑え気味で仕上げた、深みのあるブラウンカラー。内装には外装と色なじみのよいカーキ（鞄）やミディアムブラウン（小物）を配し、コバには輪郭を際立たせる深い茶色を採用。ステッチも同系色のアッシュブラウンでまとめられています。

上品さの中に大人の色気を漂わせる“ネイビー”は、黒に近い濃紺が印象的。内装にはグレー（鞄）とブラック（小物）を合わせ、コバにはエイジング後によりマッチする、革よりワントーン深い紺色が使われているのがポイント。グレーのステッチはほどよい存在感を主張しています。なお、各カラーともシルバー色の金具を合わせることで、スタイリッシュな印象に仕上がっているのも新定番カラーの特徴です。

ラインナップは、3タイプの手提げ鞄に、財布などの小物を加えた全9モデル。いずれもブラック、チェスナットブラウン、ネイビーの3カラーを用意しています。

▲「ウルバーノ シティートート」

まずは、13インチのノートPCもスッポリ収まる、収容力のあるビジネストート「ウルバーノ シティートート」（15万4000円）。メイン収納は2室構造になっていて、ノートPCやA4ファイル、書類などを分けて入れることが可能。

特徴的な背面のファスナーポケットはA5サイズが収納でき、手帳や文庫本などをしまっておくことができます。サイズは縦28.0×横42.0×底マチ9.5cm。

▲「ウルバーノ ダパートールトート」

同じトートでも、こちらは縦型の「ウルバーノ ダパートールトート」（18万1500円）で、内部のホック留めポケットに14インチまでのノートPCを収納可能。

メイン収納にA4ファイルが入るほか、内部にB5サイズ対応のファスナーポケットや、筆記用具を差しておけるクリップホルダーが付属。サイズは縦36.5×横36.5×底マチ11.0cm。

▲「ウルバーノ アーバンブリーフ」

開口部にファスナーが付いたブリーフケースタイプの「ウルバーノ アーバンブリーフ」（14万8500円）は、内部のホック留めポケットに13インチまでのノートPCを収納できるほか、小物を整理できる2つのファスナーポケットや、クリップホルダーが付属。

ボトムの角には、ランドセルづくりの技術を活かしたクッションが付いていて、角の型崩れが起きにくくなっているため、長く使っていても美しいフォルムを保ちます。サイズは縦29.5×横41.5×底マチ8.0cm。

▲「ウルバーノ スリムカードウォレット」

ミニマルな二つ折り財布の「ウルバーノ スリムカードウォレット」（3万1900円）はホック留めタイプで、中には6枚分のカードホルダーと、出し入れがしやすい札入れを配置。

外付けのファスナー小銭入れには、片側にササマチがあるので大きく開いて小銭が取り出しやすくなっています。サイズは縦10.0×横8.7×厚み2.0cm。

▲「ウルバーノ コンパクトコインパース」

こちらはガバっと開く小銭入れが中に付いた二つ折り財布の「ウルバーノ コンパクトコインパース」（3万800円）。

コンパクトサイズでも5枚分のカードホルダーと、お札がスッキリ収まる深めの札入れを配置。小銭を多く持ち歩く人にはこちらの方が使いやすいかも。サイズは縦9.3×横10.5×厚み2.0cm。

▲「ウルバーノ ジャケットパース」

なお、その他にも、縦型デザインの二つ折り財布「ウルバーノ ジャケットパース」（3万6300円）、3枚分のカードホルダーと小銭入れが付いた「ウルバーノ バタフライマネークリップ」（3万800円）、個性的なデザインの名刺入れ「ウルバーノ ベルトカードケース」（2万3100円）、鏡面仕上げのステンレス製の靴べらとレザーケースがセットになった「ウルバーノ レザーケースシューホーン」（1万4300円）などもラインナップされています。

▲「ウルバーノ レザーケースシューホーン」

現代のビジネスシーンにより馴染むよう、カラーが刷新された土屋鞄の“ウルバーノ”シリーズはいずれも3月5日より発売予定。長く愛用できる鞄や財布とともに、新生活をスタートしてみてはいかがでしょうか。

＜文／GoodsPress Web＞

