【東京の雪予報】首都圏24日（土）～25日（日）に広い範囲で雪雲が...きょう21日（水）は横浜・千葉で雪か 交通への影響に注意を / 東京・横浜・千葉・さいたま・つくば・水戸 21日～25日雪雨シミュレーショ【気象庁】
気象庁によりますと、神奈川県では、きょう（２１日）夜のはじめ頃にかけて雪の降る所があり、積雪となる所があるでしょう。降雪による交通障害や路面の凍結等に留意してください。
【画像をみる】今夜（21日）首都圏の広い範囲で雪か いつ、どこで降る？雪シミュレーション
［気象概況］
日本付近は２２日にかけて強い冬型の気圧配置が続くでしょう。関東甲信地方の上空約５５００メートルには、氷点下３３度以下の強い寒気が断続的に流れ込む見込みです。
神奈川県西部から伊豆諸島にのびる気圧の谷の影響を受けて、神奈川県では、２１日夜のはじめ頃にかけて雪の降る所があり、積雪となる所があるでしょう。降水量が予想より多くなった場合は、西部では大雪注意報を発表する可能性があります。
［雪の予想］
２１日６時から２２日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
東部 １センチ
西部の平地 ３センチ
西部の山地（標高５００メートル以上） ５センチ
２１日（水）
神奈川県から千葉県にかけて雪雲が広がる予報となっています。
２２日（木）
シミュレーションでは未明から早朝にかけて、埼玉県、東京都、神奈川県で雪雲が見られます。
２３日（金）
２３日（金）のシミュレーションでは埼玉県と東京都の一部地域で雪雲がみられます。
２４日（土）
２４日（土）は午後から広い範囲で雪雲が広がる予報となっています。
２５日（日）
２５日（日）は未明に東京都の広い範囲で雪雲が広がる予報となっています。