気象庁によりますと、神奈川県では、きょう（２１日）夜のはじめ頃にかけて雪の降る所があり、積雪となる所があるでしょう。降雪による交通障害や路面の凍結等に留意してください。

【画像をみる】今夜（21日）首都圏の広い範囲で雪か いつ、どこで降る？雪シミュレーション

［気象概況］

日本付近は２２日にかけて強い冬型の気圧配置が続くでしょう。関東甲信地方の上空約５５００メートルには、氷点下３３度以下の強い寒気が断続的に流れ込む見込みです。

神奈川県西部から伊豆諸島にのびる気圧の谷の影響を受けて、神奈川県では、２１日夜のはじめ頃にかけて雪の降る所があり、積雪となる所があるでしょう。降水量が予想より多くなった場合は、西部では大雪注意報を発表する可能性があります。

［雪の予想］

２１日６時から２２日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

東部 １センチ

西部の平地 ３センチ

西部の山地（標高５００メートル以上） ５センチ

２１日（水）

神奈川県から千葉県にかけて雪雲が広がる予報となっています。

２２日（木）

シミュレーションでは未明から早朝にかけて、埼玉県、東京都、神奈川県で雪雲が見られます。

２３日（金）

２３日（金）のシミュレーションでは埼玉県と東京都の一部地域で雪雲がみられます。

２４日（土）

２４日（土）は午後から広い範囲で雪雲が広がる予報となっています。

２５日（日）

２５日（日）は未明に東京都の広い範囲で雪雲が広がる予報となっています。