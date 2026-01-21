「子どもへの影響がでないか心配」35歳無職女性。離婚後の実家暮らしは「ストレスが溜まる」と話すワケ
All About ニュース編集部は、2025年11月20日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、青森県在住・35歳女性のエピソードを紹介します。
職業：無職
在住：青森県弘前市
家族構成：片親、自分、自分の子ども
世帯年収：片親90万円
実家の間取り：アパート2LDK
交際費：なし
毎月のお小遣い：なし
毎月の貯金額：なし
貯金総額：50万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳女性の1カ月の平均消費支出は18万7円です。そのうち、住居費の平均は2万6543円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた15万3464円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出る予定があるかどうかについて、「あります。収入が安定したらしたいと思っています」とのこと。恋愛や結婚願望については「ないです」と回答しました。
お金に関する悩みについては、「収入がないので常に不安はあります。子供にかかるお金も結構あり、子供に苦労をかけないようにしなければと日々考えています」と話しました。
離婚を機に、自身の子どもと共に実家暮らしを始めたという回答者。出産後で仕事ができない状態とはいえ、子どもの将来を考えて常に不安を抱えている様子がうかがえました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:福島 ゆき)
「収入が安定するまで」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「結婚し家を出ていましたが、今年離婚を決意し、出産したばかりで就職できておらず、収入がないため実家に帰ってきていました。その後元夫との話し合いをし、離婚しましたが、まだ収入がないため親と話し合い、収入が安定するまで実家にお世話になっています」と話しました。
「ストレスが溜まります」実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「親はネガティブな言動や汚い言葉を多く使うので、子供への影響がでないか心配になります。やめてほしいと頼んでいますが、改善しないので苦労しています。私自身も普段は気にしないようにしていますが、日によってはすごく気になり、ストレスが溜まります」と教えてくれました。
