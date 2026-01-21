「色白がんさま」岩田剛典、美肌過ぎると反響！ 「肌の透明感やばすぎます」「なぜそんなイケてる」
三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典さんは1月20日、自身のInstagramを更新。美しい肌が際立つ姿を披露し、反響を呼んでいます。
ファンからは「ビジュ爆イケ」「なぜそんなイケてる」「横顔やばいっ！」などの声が。また「肌の透明感やばすぎます、、」「肌透明感有りまくり」「色白がんさま」といったコメントも寄せられました。
【写真】「肌の透明感やばすぎます」
「肌透明感有りまくり」岩田さんは8枚の写真を投稿。福岡で行ったイベントのオフショットを載せています。白いTシャツと黒いジャケットにダメージジーンズを合わせた、シンプルながらもアクセントの利いたコーディネートがとても格好いいです。また、顔がアップになったショットでは、肌の美しさや白さが際立っています。
「ドアップに胸がキュンキュン」8日にも、オフショットと思われる写真や動画を公開した岩田さん。特に動画では、岩田さんがカメラにぶつかるほど近づくため、肌の美しさがはっきりと分かります。ファンからは「ドアップに胸がキュンキュン」「動画ヤバイ 彼氏感」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)