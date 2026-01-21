「彼が報われて良かった」カブス首脳が去り行くタッカーに“敬意”　ドジャース移籍で「間違いなく勝てるチームに行く」

ドジャース移籍のタッカーにカブス首脳が敬意を示した(C)Getty Images

カブスからFAとなったカイル・タッカーがドジャースと4年総額2億4000万ドル（約380億円）で合意し、かつての所属先であるカブスのジェド・ホイヤー編成本部長が心境を語っている。

米誌『Sports Illustrated』は、同編成本部長のコメントを次のように紹介している。

「カイルは、我々のチームで非常に興味深いシーズンを過ごした。前半戦、彼は自身がスーパースターであることを証明し、まさに打線を力強く牽引してくれた。後半戦は少し苦しんだが、彼はスターであり、スターにふさわしい報酬を手にした。彼のことは本当に嬉しく思っている」

続けて「彼は、間違いなく勝てるチームに行く。彼が良いシーズンを送り、ポストシーズンでプレーし、そして大型契約を勝ち取るための良い舞台に我々がなれたことは、私にとっても喜びだ。とにかく彼が報われて良かった。本当にその一言に尽きる」と、敬意を示していた。