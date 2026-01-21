「今日はアガってガチガチでした」

【写真】『ザ・ベストテン』放送後に撮影された黒柳徹子とのツーショット

最後まで“らしさ”を貫いた久米さん

1985年4月25日、この日で、『ザ・ベストテン』の司会を降板した久米宏さん。最後の生放送終了後、長年コンビを組んだ黒柳徹子とともに、ベストテン恒例の記念撮影かのように、『週刊女性』カメラに“ハイ、ポーズ!”。

1月1日、肺がんのために亡くなった久米さんは1967年、TBSにアナウンサーとして入社。『ぴったし カン・カン』などの司会で人気者となり1979年、フリーに転身。

1985年から2004年まで『ニュースステーション』（テレビ朝日系）のキャスターを務め、報道番組の新たな道を開拓。もの言うキャスターと呼ばれ、時には大物政治家などの権力者と対峙。

常に視聴者の視点に立ち、歯に衣着せぬもの言いで意見を述べてきた。そんな姿勢に妻・麗子さんは、《久米は、最後まで“らしさ”を通したと思います》と追悼。《自由な表現者として駆け抜けた日々に悔いはなかったと思います》と思いも語った。

《『さよなら』は言いたくない、いつか会える時が来たら、続きを話しましょう》

黒柳が悲しみを綴るなど、親交の深かった著名人から追悼の言葉が。その声は、天国の久米さんに届いていることだろう─。