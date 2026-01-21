韓国の8人組グループATEEZ（エイティーズ）の新アルバム・トラックリストが21日までに公開された。所属事務所KQエンターテインメントが公式SNSに3枚目ミニアルバム「GOLDEN HOUR：Part．4」（2月6日リリース）の収録曲を発表した。

同リストによると、タイトル曲は「Adrenaline」。他にも「Ghost」「NASA」「On The Road」「Choose」と、計5曲が収録される。

韓国メディアのヘラルドミューズは21日「特にメンバーHONGJOONG（ホンジュン）とMINGI（ミンギ）は、タイトル曲『Adrenaline』を含む全曲作詞に名前を載せ、ATEEZだけのアイデンティティーをより一層、強固にした。2人の参加は、アルバムが含むメッセージを一層鮮明に表し、物語に対する没入度を高めるものと期待を集めている」と報じた。

また「18日公開したトラックリストのスポイラー映像では、水と油のように互いに異なる存在が衝突の中でも共存するような姿を立体的に視覚化し、目を引いた。リキッドレイヤーを活用した演出は、テキストと直観的な視覚効果でアルバムのコンセプトを暗示し、カムバックの雰囲気を高めた」とも伝えた。