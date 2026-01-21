´ØÅì½é¿Ê½Ð¡ª¤´ÅöÃÏ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¥Ð¥í¡¼¡×¤¬·ã¥¢¥Ä¡£¤ªÊÛÅö¥µ¥¤¥º¤Î¡ÈËÜ³Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¡É¤¬500±ß¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ºòÇ¯11·î21Æü¡¢²£ÉÍ»Ô¤ËÅì³¤ÃÏ¶è¤Ç¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¤´ÅöÃÏ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¥Ð¥í¡¼¡×¤¬´ØÅì¿Ê½Ð1¹æÅ¹¤È¤·¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Çä¾ìÌÌÀÑÌó600ÄÚ¡¢Ìó300Âæ¤ÎÃó¼Ö¾ì¤òÈ÷¤¨¤¿µì¥ä¥Þ¥ÀÅÅµ¡À×ÃÏ¤ÎÂç¤¤ÊÉßÃÏ¤ò¸Ø¤ë¤³¤ÎÅ¹ÊÞ¡£º£¸å¡¢¥Ð¥í¡¼¤¬´ØÅì¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î´ú´ÏÅ¹ÊÞ¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ë¡¢ÎÏ¤ÎÆþ¤ì¤è¤¦¤¬¼ê¤Ë¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤ï¤«¤ëÉÊ¤¾¤í¤¨¤È¡¢¥Ð¥í¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ÄÀ¤¬¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Æþ¾ìµ¬À©¤Ç30Ê¬¡Ä¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï¥¥é¥¥é¤Ê¥Ç¥¶¡¼¥ÈÎà¤¬¡ª
¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤é2¥«·î°Ê¾å¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤Þ¤ÀÃó¼Ö¾ìËþ¼Ö¤¬¾ï¤Ç¡¢Æþ¾ìµ¬À©¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥í¡¼²£ÉÍ²¼±ÊÃ«Å¹¡£¤½¤ì¤À¤±¡¢¶áÎÙ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º±óÊý¤Î¿Í¡¹¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤ß¡¢¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
É®¼Ô¤Ï¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤é¹Ô¤³¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤«¤é¤Î¹¥É¾¤ÎÀ¼¤Ë¤¤¤Æ¤â¤¿¤Ã¤Æ¤â¤¤¤é¤ì¤º¡¢¼Ö¤Ç²¿¼þ¤â¼þÊÕ¤ò±ª²ó¡ÊÆþ¸ËÂÔ¤Á¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤·¤¿¤Î¤Á¡¢Æþ¾ìµ¬À©¤Ç30Ê¬ÊÂ¤Ó¡¢¤ä¤Ã¤ÈÆþ¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£
ÆþÅ¹¤·¤Æ¤Þ¤ºÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸«¤ë¤âÁ¯¤ä¤«¤Ê¥¥é¥¥é¤·¤¿¥Ç¥¶¡¼¥È¤Î¿ô¡¹¤Ç¤¹¡ª
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¡¼¥È¤ÏÁ´¤ÆÅ¹ÆâÄ´Íý¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¡¢Ä«Áá¤¯¤«¤éÅ¹¤Î±ü¤Ç¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¥«¥Ã¥È¤·¡¢À¹¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸«¤¿ÌÜ¤¬±Ç¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ï¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡¢¹È¤Þ¤É¤ó¤Ê¤ä¤æ¤¦¤Ù¤Ë¤Ê¤É¡¢Å¹¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡£
¤·¤«¤â¡¢¤É¤ì¤â¤¬¤â¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ë¾þ¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Á¤´¤Ï2mm¡Á3mm¡¢¸ü¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï4¡Á5mm¤Û¤É¤¢¤ê¡¢ÀË¤·¤ß¤Ê¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¹âµé¥Õ¥ë¡¼¥Ä»ÈÍÑ¤Ç¤³¤Î²Á³Ê¡ª¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë»Ý¤µ
¤½¤·¤Æ¶Ã¤¤Ê¤Î¤¬¡¢¤½¤Î°Â¤µ¡£
¤³¤ì¤À¤±¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¹âµé¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¥¿¥ë¥È¤Ï1¸Ä398±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢3¼ïÎà¤Î¥»¥Ã¥È¤À¤È¡¢1080±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¡£¢¨²Á³Ê¤Ï2026Ç¯1·î»þÅÀ¤Î¤â¤Î¡£
Ç»¸ü¤Ê¤¬¤é¤âÄø¤è¤¤¥¯¥ê¡¼¥à¤Î´Å¤µ¤¬¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤òÂ¸Ê¬¤Ë°ú¤Î©¤¿¤»¤ëÌ£¡Ä¤µ¤é¤Ë¥¿¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯´¶¤¬¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë!! ¤É¤¦¤«¥¿¥ë¥ÈÂæºÂ¤À¤±¤Ç¤âÇä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÀÚ¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¿©ÉÊÀìÌç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë¶Ã¤¯
¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥²°¤µ¤óÊÂ¤ß¡Ä¡Ä¤¤¤ä¡¢¤½¤ì°Ê¾å¡£¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¿¥ë¥È¤À¤È¡¢ÉáÄÌ¤Î¥±¡¼¥²°¤µ¤ó¤Ç¤Ï700±ß°Ê¾å¤Ï¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤À¤±¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¹âµé¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»È¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢À¸Á¯¿©ÉÊ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¿©ÉÊÀìÌç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Â¾¤Ë¤â²£ÉÍÅ¹¤Î¿·¾¦ÉÊ¤È¤¤¤¦À¸¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¬¾è¤Ã¤¿¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¤Ï398±ß¡ÊÀÇÈ´¤¡Ë¡¢À¸¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥³¥Ã¥Ú¥Ñ¥ó¤Ï3ËÜ¥»¥Ã¥È¤Ç1080±ß¡ÊÀÇÈ´¤¡Ë¡£
¥¹¥¯¥¨¥¢¥±¡¼¥¤Ï10cm¡ß18Ñ¤Û¤É¤ÎÂç¤¤µ¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ËÊ¬¸ü¤¤¥¤¥Á¥´¤¬¤¿¤ó¤Þ¤ê¤È¾è¤Ã¤Æ1480±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¤È¤¤¤¦¥³¥¹¥ÑÈ´·²¤ÎÃÍÃÊ¤Ç¤·¤¿¡£
À¸¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥³¥Ã¥Ú¥Ñ¥ó¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ó¤Ë¤Ï¡¢¤³¤À¤ï¤ê¥¢¥ê¤Ê¡ÖËÌ²¤俱³ÚÉô¡×¤Î¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¡ÖËÌ²¤俱³ÚÉô¡×¤È¤Ï¡¢¥Ð¥í¡¼¼«¼ÒÀ½Â¤¤Î¥Ñ¥ó¤ÎÆÈ¼«¥Ö¥é¥ó¥É¡£¤É¤Î¾¦ÉÊ¤â100±ßÁ°¸å¤Ç°Â¤¯¡¢¤³¤Á¤é¤âÅ¹Æâ¤ÇÄ«Áá¤¯¤«¤é¾Æ¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ç¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¢¡¥¤¥Á¥ª¥·¤Ï¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¡ª 500±ß¤Ç¤³¤Î¥Ç¥«¤µ
É®¼Ô¤Î¥¤¥Á²¡¤·¤¬¡¢¡È¥È¥¯¥Ð¥¤¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤ÎÁíÁªµó¡É¤Ë¤ÆºÇ¹â¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ÖËÌ²¤¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¡×¡£10cm¡ß20Ñ¤òÄ¶¤¨¤ë¤ª¤Ù¤ó¤È¤¦È¢¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤µ¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªÃÍÃÊ¤Ï500±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¤È¸À¤¦ÇË³Ê¤µ¡£
¤³¤Á¤é¤â¹á¤Ð¤·¤¤¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤Ë¡¢¤´¤í¤´¤í¤È´Å¤¯¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥ê¥ó¥´¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê²º¤ä¤«¤Ë·°¤ë¥·¥Ê¥â¥ó¤¬¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤Ãæ¤ËËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Çä¾ìÌÌÀÑÌó600ÄÚ¡¢Ìó300Âæ¤ÎÃó¼Ö¾ì¤òÈ÷¤¨¤¿µì¥ä¥Þ¥ÀÅÅµ¡À×ÃÏ¤ÎÂç¤¤ÊÉßÃÏ¤ò¸Ø¤ë¤³¤ÎÅ¹ÊÞ¡£º£¸å¡¢¥Ð¥í¡¼¤¬´ØÅì¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î´ú´ÏÅ¹ÊÞ¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ë¡¢ÎÏ¤ÎÆþ¤ì¤è¤¦¤¬¼ê¤Ë¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤ï¤«¤ëÉÊ¤¾¤í¤¨¤È¡¢¥Ð¥í¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ÄÀ¤¬¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤é2¥«·î°Ê¾å¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤Þ¤ÀÃó¼Ö¾ìËþ¼Ö¤¬¾ï¤Ç¡¢Æþ¾ìµ¬À©¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥í¡¼²£ÉÍ²¼±ÊÃ«Å¹¡£¤½¤ì¤À¤±¡¢¶áÎÙ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º±óÊý¤Î¿Í¡¹¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤ß¡¢¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
É®¼Ô¤Ï¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤é¹Ô¤³¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤«¤é¤Î¹¥É¾¤ÎÀ¼¤Ë¤¤¤Æ¤â¤¿¤Ã¤Æ¤â¤¤¤é¤ì¤º¡¢¼Ö¤Ç²¿¼þ¤â¼þÊÕ¤ò±ª²ó¡ÊÆþ¸ËÂÔ¤Á¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤·¤¿¤Î¤Á¡¢Æþ¾ìµ¬À©¤Ç30Ê¬ÊÂ¤Ó¡¢¤ä¤Ã¤ÈÆþ¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£
ÆþÅ¹¤·¤Æ¤Þ¤ºÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸«¤ë¤âÁ¯¤ä¤«¤Ê¥¥é¥¥é¤·¤¿¥Ç¥¶¡¼¥È¤Î¿ô¡¹¤Ç¤¹¡ª
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¡¼¥È¤ÏÁ´¤ÆÅ¹ÆâÄ´Íý¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¡¢Ä«Áá¤¯¤«¤éÅ¹¤Î±ü¤Ç¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¥«¥Ã¥È¤·¡¢À¹¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸«¤¿ÌÜ¤¬±Ç¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ï¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡¢¹È¤Þ¤É¤ó¤Ê¤ä¤æ¤¦¤Ù¤Ë¤Ê¤É¡¢Å¹¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡£
¤·¤«¤â¡¢¤É¤ì¤â¤¬¤â¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ë¾þ¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Á¤´¤Ï2mm¡Á3mm¡¢¸ü¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï4¡Á5mm¤Û¤É¤¢¤ê¡¢ÀË¤·¤ß¤Ê¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¹âµé¥Õ¥ë¡¼¥Ä»ÈÍÑ¤Ç¤³¤Î²Á³Ê¡ª¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë»Ý¤µ
¤½¤·¤Æ¶Ã¤¤Ê¤Î¤¬¡¢¤½¤Î°Â¤µ¡£
¤³¤ì¤À¤±¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¹âµé¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¥¿¥ë¥È¤Ï1¸Ä398±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢3¼ïÎà¤Î¥»¥Ã¥È¤À¤È¡¢1080±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¡£¢¨²Á³Ê¤Ï2026Ç¯1·î»þÅÀ¤Î¤â¤Î¡£
Ç»¸ü¤Ê¤¬¤é¤âÄø¤è¤¤¥¯¥ê¡¼¥à¤Î´Å¤µ¤¬¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤òÂ¸Ê¬¤Ë°ú¤Î©¤¿¤»¤ëÌ£¡Ä¤µ¤é¤Ë¥¿¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯´¶¤¬¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë!! ¤É¤¦¤«¥¿¥ë¥ÈÂæºÂ¤À¤±¤Ç¤âÇä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÀÚ¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¿©ÉÊÀìÌç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë¶Ã¤¯
¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥²°¤µ¤óÊÂ¤ß¡Ä¡Ä¤¤¤ä¡¢¤½¤ì°Ê¾å¡£¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¿¥ë¥È¤À¤È¡¢ÉáÄÌ¤Î¥±¡¼¥²°¤µ¤ó¤Ç¤Ï700±ß°Ê¾å¤Ï¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤À¤±¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¹âµé¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»È¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢À¸Á¯¿©ÉÊ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¿©ÉÊÀìÌç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Â¾¤Ë¤â²£ÉÍÅ¹¤Î¿·¾¦ÉÊ¤È¤¤¤¦À¸¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¬¾è¤Ã¤¿¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¤Ï398±ß¡ÊÀÇÈ´¤¡Ë¡¢À¸¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥³¥Ã¥Ú¥Ñ¥ó¤Ï3ËÜ¥»¥Ã¥È¤Ç1080±ß¡ÊÀÇÈ´¤¡Ë¡£
¥¹¥¯¥¨¥¢¥±¡¼¥¤Ï10cm¡ß18Ñ¤Û¤É¤ÎÂç¤¤µ¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ËÊ¬¸ü¤¤¥¤¥Á¥´¤¬¤¿¤ó¤Þ¤ê¤È¾è¤Ã¤Æ1480±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¤È¤¤¤¦¥³¥¹¥ÑÈ´·²¤ÎÃÍÃÊ¤Ç¤·¤¿¡£
À¸¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥³¥Ã¥Ú¥Ñ¥ó¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ó¤Ë¤Ï¡¢¤³¤À¤ï¤ê¥¢¥ê¤Ê¡ÖËÌ²¤俱³ÚÉô¡×¤Î¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¡ÖËÌ²¤俱³ÚÉô¡×¤È¤Ï¡¢¥Ð¥í¡¼¼«¼ÒÀ½Â¤¤Î¥Ñ¥ó¤ÎÆÈ¼«¥Ö¥é¥ó¥É¡£¤É¤Î¾¦ÉÊ¤â100±ßÁ°¸å¤Ç°Â¤¯¡¢¤³¤Á¤é¤âÅ¹Æâ¤ÇÄ«Áá¤¯¤«¤é¾Æ¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ç¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¢¡¥¤¥Á¥ª¥·¤Ï¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¡ª 500±ß¤Ç¤³¤Î¥Ç¥«¤µ
É®¼Ô¤Î¥¤¥Á²¡¤·¤¬¡¢¡È¥È¥¯¥Ð¥¤¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤ÎÁíÁªµó¡É¤Ë¤ÆºÇ¹â¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ÖËÌ²¤¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¡×¡£10cm¡ß20Ñ¤òÄ¶¤¨¤ë¤ª¤Ù¤ó¤È¤¦È¢¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤µ¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªÃÍÃÊ¤Ï500±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¤È¸À¤¦ÇË³Ê¤µ¡£
¤³¤Á¤é¤â¹á¤Ð¤·¤¤¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤Ë¡¢¤´¤í¤´¤í¤È´Å¤¯¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥ê¥ó¥´¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê²º¤ä¤«¤Ë·°¤ë¥·¥Ê¥â¥ó¤¬¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤Ãæ¤ËËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£