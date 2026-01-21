松山ケンイチ （C）ORICON NewS inc.

　俳優の松山ケンイチが、TBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜　後9：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。

【写真あり】“妻＆息子”と仲良く食卓を囲む松山ケンイチ

　公式SNSは「1話より、早瀬家のほんわか3Sをお届け　撮影後もみんなでハヤセショートを食べていました」とつづり、松山ケンイチをはじめ、山口紗弥加、矢崎滉が演じる早瀬家の和やかな雰囲気を紹介した。

　ファンからは「幸せな食卓ですね　第2話も楽しみです！」「ケーキ美味しそう　家族のシーンめちゃくちゃ泣けました」「1話まさかの展開　幸せ家族が戻ります様に　2話も楽しみ」「泣かせんなよまじで」「誰がこんな幸せな家族を崩壊さしたんだろか」などの声が寄せられている。