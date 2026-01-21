松山ケンイチ、“妻＆息子”との家族写真「幸せな食卓ですね」「ケーキ美味しそう」
俳優の松山ケンイチが、TBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜 後9：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】“妻＆息子”と仲良く食卓を囲む松山ケンイチ
公式SNSは「1話より、早瀬家のほんわか3Sをお届け 撮影後もみんなでハヤセショートを食べていました」とつづり、松山ケンイチをはじめ、山口紗弥加、矢崎滉が演じる早瀬家の和やかな雰囲気を紹介した。
ファンからは「幸せな食卓ですね 第2話も楽しみです！」「ケーキ美味しそう 家族のシーンめちゃくちゃ泣けました」「1話まさかの展開 幸せ家族が戻ります様に 2話も楽しみ」「泣かせんなよまじで」「誰がこんな幸せな家族を崩壊さしたんだろか」などの声が寄せられている。
