韓国の男性５人組グループ・ＴＯＭＯＲＲＯＷ Ｘ ＴＯＧＥＴＨＥＲが、昨年１１月から初の日本５大ドームツアー「ＴＯＭＯＲＲＯＷ Ｘ ＴＯＧＥＴＨＥＲ ＷＯＲＬＤ ＴＯＵＲ 〈ＡＣＴ ： ＴＯＭＯＲＲＯＷ〉 ＩＮ ＪＡＰＡＮ」を開催中だ。２１、２２日には東京ドーム公演が開催される。開催に際しメンバー５人が書面インタビューに応じ、年明け１発目となる東京ドーム公演への意気込みのほか、どんな年末年始を過ごしたかを語り、ＭＯＡ（ファンの呼称）へのメッセージを送った。

◇ ◇

ＢＥＯＭＧＹＵ（ボムギュ）「７年という時間を共にしてくれてありがとう。１０年、２０年一緒に過ごしましょう！愛してます！」

ＴＡＥＨＹＵＮ（テヒョン）「２５年の惜しかった気持ちを癒してくれたのはＭＯＡです。２６年には、より多くの愛とより良い音楽でＭＯＡたちと一緒に過ごしたいです！愛してるよ、ＭＯＡ！」

ＹＥＯＮＪＵＮ（ヨンジュン）「もうＭＯＡと一緒に過ごして７周年だなんて！本当にありがとうございます！これからもどうぞよろしくね」

ＳＯＯＢＩＮ（スビン）「毎年、年末と年始を一緒に過ごせて楽しいです！これからもよろしくＭＯＡ！」

ＨＵＥＮＩＮＧＫＡＩ（ヒュニンカイ）「ＭＯＡのみなさんじゃなかったら、ここまで一生懸命走れなかったと思います。いつも元気で幸せでいてくれますように！！」

−初の日本５大ドームが決まった時の心境は

ＳＯＯＢＩＮ「５大ドームと聞いた時はアーティストとしての夢のような瞬間で、まだ実感がわきません。本当にありがたく思っています」

ＹＥＯＮＪＵＮ「こんなにも多くの方々の前で公演ができるということが、本当にわくわくする事実だと思います。ステージに対する責任もたくさん感じています」

−東京ドーム公演への意気込みを

ＢＥＯＭＧＹＵ「国は違いますが、音楽が与える力は本当にすごいと思います。僕たちの音楽を愛してくださる方々に会場で実際に会って、本当に僕の人生のエネルギーをチャージできるという気持ちが強かった。今年は東京ドームで本当にしっかりとしたパフォーマンスをお見せできると思います！お楽しみに」

−今回の年末年始は、何をして過ごしたか

ＳＯＯＢＩＮ「休みの日には友達と集まってそれぞれ食べたいものを注文して食べて、僕は半干しイカとジャージャーメン＋辛いラーメンを一緒に混ぜて食べる韓国代表メニューを頼みました」

ＹＥＯＮＪＵＮ「年明けには３日ほど休みました。家族と時間を過ごして母が作ってくれたご飯を食べましたが、やはり一番おいしかったです」

ＢＥＯＭＧＹＵ「年明けはぐっすりしっかり休んでいたと思います。特別なことはしませんでしたが、楽しかったです」

ＴＡＥＨＹＵＮ「日本と韓国を行き来しながらとても忙しく過ごしました。全ての活動とステージがとても楽しかった」

ＨＵＥＮＩＮＧＫＡＩ「年の初めには久しぶりに妹と姉にも会ってお餅スープも食べました」

−昨年、最も印象に残っているエピソードは

ＨＵＥＮＩＮＧＫＡＩ「『うわっ！ダマされた大賞２０２５』がとても印象深かったです。ドッキリとパフォーマンスが組み合わさったバラエティーで、とても新鮮で面白かったです。鉄棒で頑張って耐えてくださった出演者の方にも、大きな感謝の気持ちを伝えたいです」

−今年の抱負は

ＳＯＯＢＩＮ「ステージや、テレビ番組など多方面で僕たちの姿をたくさん見せたいです」

ＴＡＥＨＹＵＮ「個人的には歌の練習をもっとたくさんして、もっといいボーカルを見せたい」