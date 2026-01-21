玉川徹氏、レギュラーコメンテーター務める『モーニングショー』欠席
ジャーナリストの玉川徹氏（63）が21日、レギュラーコメンテーターを務めるテレビ朝日系『モーニングショー』（月〜金 前8：00）を欠席した。
【写真】『ラジオのタマカワ』始動 アシスタントは原千晶
番組冒頭、司会を務めるフリーアナウンサーの羽鳥慎一（54）が、「今日は浜田さんと玉川さんもお休みです」とレギュラーコメンテーターを務める玉川氏と、水曜レギュラーコメンテーターのジャーナリスト・浜田敬子氏の欠席を伝えた。
続けて「東京大学大学院総合文化研究所の准教授で哲学博士の斎藤幸平さん、きょうお越しいただきました。今日はよろしくお願いします」と紹介。斎藤氏は「ピンチヒッターでよろしくお願いします」とあいさつし、最初の話題に移った。
