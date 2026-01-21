乗用車のような運転感覚を持つ主力の「サイドバイサイド車」

ホンダといえば、四輪車や二輪車のイメージがありますが、アウトドアレジャーを楽しむオフロード四輪車も展開しています。



特に北米において非常に人気の高いホンダのオフロード四輪車ですが、なかでも主力モデルの「タロン」はどのような特徴を持つのでしょうか。

ホンダのオフロードバギー「タロン」は、2019年に発売が開始されました。

【画像】超カッコいい！ これがホンダ最新「4人乗りスポーツモデル」です！ 画像で見る（30枚以上）

オフロード四輪車（ATV＝オールテレーンヴィークル）としてはさまざまなカテゴリーがありますが、タロンはそのうち乗用車のように横2人かけシートと円形ステアリングを持つタイプに属します。

2025年2月には、走行性能などをさらに向上させた最新モデルが登場しています。

ラインナップは、機敏な走りが魅力の2シーターと、複数人での乗車と快適性に重点を置いた4シーターという2つのタイプで構成されています。

ボディサイズは、2シーターモデルが全長3141mm×全幅1625-1737mm×全高1915mm、4シーターモデルが全長3865mm×全幅1625-1730mm×全高1996-2006mm。

日本の軽自動車に近いコンパクトなサイズ感がありながら、フレームが露出したワイルドなデザインが特徴的です。

デザイン面では、フロント部分に洗練されたカウルを備えていますが、全体的には頑丈でたくましい印象を与えます。

特に4シーターモデルでは広々としたキャビンが魅力で、グループでのレジャー利用に適しています。

パワーソースとしては、特別なチューニングが施されたホンダ製990cc水冷4ストローク並列2気筒エンジンを採用しており、悪路でも力強い走行性能を発揮します。

トランスミッションには、反応性に優れた6速DCT（デュアル・クラッチ・トランスミッション）を搭載しています。

駆動システムにはホンダ独自の「i-4WD」を採用し、4輪駆動と2輪駆動の切り替えが可能となっています。それぞれのモードで最適な動力配分を自動的に行うことにより、優れた走破性を確保しました。

最新の2025年モデルでは、用途や走行スタイルに合わせて、より細分化されたタイプが提供されています。2シーターモデルには、俊敏なハンドリングを特徴とする「1000X」と、走破性を高めた高性能モデル「1000 R」が展開されています。

4シーターモデルは、操作性に優れた「1000X-4 FOXライブバルブ」、高い走行性能を誇る「1000R-4 FOXライブバルブ」、そしてショーワのチューニングサスペンションを装備した「1000X-4」という3タイプがラインナップされています。

現地での販売価格については、2シーターモデルが2万99ドル（約318万円）から、4シーターモデルが2万2199ドル（約351万円）からとなっています。

北米においては砂漠や泥ねい地、草原などを走破して楽しむトレイルランディングというアクティビティが人気を博しており、ホンダをはじめとする各メーカーはオフロード四輪車を注力して投入しています。

今回の2025年モデルも、主力サイドバイサイド車として正統に進化しており、今後の展開にも注目が集まります。