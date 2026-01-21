プロアマ形式の米本土初戦に日本勢4人出場 世界ランク1位のシェフラーが始動
＜ザ・アメリカンエキスプレス 事前情報◇21日◇PGAウエスト ピート・ダイ スタジアムC（7210ヤード）、ニクラス・トーナメントC（7147ヤード）、ラキンタCC（7060ヤード・いずれもパー72、米カリフォルニア州）＞ハワイでの開幕戦を終え、米国男子ツアーは米本土初戦となる。プロアマ形式で行われ、3コース54ホールで3日間の予選が行われ、上位65人がピート・ダイ スタジアムCで最終ラウンドを戦う。日本勢は久常涼、金谷拓実、平田憲聖、中島啓太の4人が出場する。
〈連続写真〉松山英樹の高精度アイアン 秘密はどこに？
開幕に先立ち、初日の組み合わせが発表された。金谷が日本時間午前1時30分にダグ・ギム（米国）とニクラウス・トーナメントコースでティオフ。平田も同午前1時52分にイェスパー・スベンソン（スウェーデン）と同コースからスタートする。久常はリコ・ホイ（フィリピン）との組み合わせで、ピート・ダイ・スタジアム・コースから同午前2時3分にティオフ。中島はルーク・クラントン（米国）とラキンタCCから同午前3時42分にスタートする。また、世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）が今大会から始動。同ランキング10位のジャスティン・ローズ（イングランド）とともに、ラキンタCCから同午前2時14分にスタートする。
