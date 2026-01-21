競泳のロンドン五輪銀メダリストで昨年4月に現役引退した入江陵介氏（35）が21日、金曜コメンテーターを務めるフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。高市早苗首相（64＝自民党総裁）が掲げた時限的な食料品の消費税減税の検討について言及した。

首相は、19日に官邸で記者会見し、23日召集の通常国会冒頭で衆院を解散し、衆院選を「27日公示、2月8日投開票」の日程で実施すると表明。消費税を巡り、連立政権合意書に、2年間に限り飲食料品を課税対象外にする検討を明記したと言及した。

衆院選では、消費税減税の期間や、企業・団体献金の在り方を含む「政治とカネ」問題などが主な争点となる。立憲民主党と公明党が結成した新党「中道改革連合」は、食料品の消費税について「恒久ゼロ」を掲げている。

入江氏は「消費税が減税されるのはありがたいんですけれど、そこだけじゃないじゃないですか。結局、そこが減っても違うところで税金がプラスされるんじゃないかなと思ってしまう。物価も上がっているので、消費税が減っただけでは解決できない気がしますね」と自身の考えを話した。