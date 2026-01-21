クイズで学ぶ! 鉄の魅力 第20回 【中級編】日本で一番古い鉄橋はどこにあるの?
車、ビル、線路、冷蔵庫、フライパンなど、普段の生活になくてはならない「鉄」。そこでこの連載では、鉄の魅力や鉄にまつわる環境問題まで、鉄に関する面白さを初級編、中級編、上級編で紹介していく。
日本で一番古い鉄橋はどこにあるの?
正解はこちら!
明治11年に楓川(現在の東京都中央区京橋)にかけられた弾正橋が国産の鉄を使った第一号の鉄橋です。長さ15.2m、幅3mのアーチ型式で、ウィップル形鉄橋とも呼ばれます。大正12年の関東大震災の後、とりこわされる予定でしたが、学術的に貴重なものということで江東区に移され、保存されることになりました。富岡八幡宮の隣にあることから名前も八幡橋と変わりました。
