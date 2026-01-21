中国副首相 中国は多国間主義の擁護者だ、弱肉強食の時代に戻ってはならない 中国副首相 中国は多国間主義の擁護者だ、弱肉強食の時代に戻ってはならない

中国副首相 中国は多国間主義の擁護者だ、弱肉強食の時代に戻ってはならない



中国副首相はダボス会議で、中国を自由貿易・多国間主義の擁護者だと位置づけ、中国は他国にとってライバルではなく商業上のパートナーだと語った。



中国は世界の工場であるだけでなく世界の市場にもなりたいと考えている。世界は強者が弱者を食い物にする弱肉強食の時代に戻ってはならない。中国の発展は世界経済にとって脅威ではなく機会をもたらすのだ。



米国と欧州の分裂が中国市場に恩恵をもたらすとの見方が広がっている。昨年は米中貿易摩擦により対米輸出は急減したが、米国以外で輸出が急増。これにより25年度の中国GDPは政府目標を達成することができた。

