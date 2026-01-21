来月８日に投開票が行われる衆院選で、与野党各党が消費税減税を公約に盛り込む見通しとなった。

自民党は２年間限定で食料品の税率ゼロを検討し、立憲民主党と公明党が結成した新党「中道改革連合」は食料品の税率を恒久的にゼロとする見込みだ。物価高対策が狙いだが、年約５兆円の税収減を穴埋めするのは容易ではない。

「物価高に苦しんでおられる中所得、低所得のみなさまの負担を減らす」。高市首相は衆院解散を表明した１９日の記者会見で、消費税減税の狙いを語った。

消費者物価は、前年比３％程度の上昇が続く。コメ高騰などで食料品の上昇率は６〜７％に上る。賃金の伸びは物価上昇に追いつかず、物価変動を反映した実質賃金は１１か月連続で前年割れしている。

外食を除く食料品などの消費税は、軽減税率の８％が適用されている。これをゼロとした場合、平均に近い世帯年収６００万円台の家庭では、年６・１万円の減税となる。

ただ、消費税減税は支出が多い高所得者ほど減税額が大きくなる。自民党は２年間限定でゼロとする間に、中低所得者対策として減税と現金給付を組み合わせる「給付付き税額控除」の制度設計を進める考えだ。

消費税は医療や子育て支援など社会保障に充てられており、財源確保は不可欠だ。首相は今後設ける超党派の「国民会議」で協議する財源について、「補助金や租税特別措置、歳出・歳入全般の見直しが考えられる」と述べた。

ただ、ガソリン税などの暫定税率廃止と高校授業料などの教育無償化では２・２兆円の財源が必要だが、富裕層への課税強化などで捻出したのは１・４兆円だった。ニッセイ基礎研究所の矢嶋康次氏は「補助金などの見直しでは全額を賄えそうにない。経済成長で税収を伸ばすのも蓋然性が低い」と指摘する。

中道改革は、新設する政府系ファンドの運用による財源確保を主張するが、安定利回りの確証はない。

消費税減税による財政悪化懸念から、金融市場では長期金利が上昇し、円安が進んでいる。財源確保を示さなければ、住宅ローン金利や輸入物価の上昇などで家計支援の効果も薄まる。