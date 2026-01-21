【イオン】トップバリュ84品目がお値段そのままで増量！ドリップコーヒーやツナ缶などが対象《最長2月28日まで》

イオンは、2026年1月21日から最長2月28日まで、「イオン」「イオンスタイル」「マックスバリュ」などの全国約1万店舗で増量企画を順次実施します。

生活に欠かせない日用品や食品を厳選

物価高騰が続くなか、イオンが生活を応援する増量企画を期間・数量限定で実施します。毎日の食卓や家事に欠かせない商品を中心に、厳選した84品目を価格はそのままで増量します。

増量商品の一例は、以下の通りです。

・トップバリュベストプライス 甘く香ばしいスイートブレンドドリップコーヒー



通常16袋入りが増量後は18袋に。

価格は429円。



・トップバリュベストプライス ライトツナフレークまぐろ油漬



通常3缶セットが増量後は4缶セットに。

価格は321円。



・トップバリュ なめらかな豆乳ヨーグルト プレーン



通常400gが増量後は440gに。

価格は224円。



・トップバリュベストプライス 韓国直輸入4種の魚介の旨み熟成キムチ



通常300gが増量後は330gに。

価格は375円。



・トップバリュ 手仕込みローストビーフシルキーカット10％増量



通常80gが増量後は88gに（ソース30gは増量なし）。

価格は645円。



・トップバリュベストプライス 不織布マスク ふつう



通常60枚入りが増量後は66枚に。

価格は657円。

対象商品の詳細は店頭で発表します。

店舗によって商品の取り扱いや、販売価格が異なる場合があります。

また、展開時期は商品によって異なります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部