その瞬間、何度も瞬きをしながら卓を見つめた。EARTH JETSの三浦智博（連盟）が1月20日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合に登板。僅差で今期2勝目を飾り、チームとしての2026年初勝利を持ち帰った。

【映像】約3カ月ぶりトップ！三浦智博、要所で決めた貴重な満貫

強弱織り交ぜた攻撃だった。当試合は起家からTEAM雷電・本田朋広（連盟）、KONAMI麻雀格闘俱楽部・佐々木寿人（連盟）、セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）、三浦の並びでスタート。東1局では醍醐が親の本田から満貫・8000点（供託1000点）を獲得した。三浦は東2局、佐々木と本田が鳴きで攻める中、3索のカンチャン待ちでリーチを宣言。数巡後、アガリ牌が本田から捨てられ、リーチ・三色同順の5200点をアガった。

東3局では佐々木が4000点（供託1000点）をツモったものの、親番の東4局では中・ドラの3900点を加点。これでトップ目に立つと、東4局1本場では發のみの1500点（＋300点）、東4局2本場ではリーチ・赤・裏ドラの7700点（＋600点）を奪取した。東4局3本場では、2着目の醍醐が6400点（＋900点）を完成。4200点差まで迫られると、南1局では「ヤミテンも普通だが、状況的に2600点でアガるのか、うまくツモって2000・4000点でアガるのかで、かなりトップ率は違う」と早々にシャンポン待ちでリーチをかけた。これに、親番の本田が放銃。ツモではなかったものの、裏ドラが1つ乗り、リーチ・タンヤオ・ドラ・裏ドラの満貫・8000点を成就させた。

一方、南2局では佐々木に5800点を献上。2連続流局後の南3局3本場では醍醐が2000点（＋900点、供託1000点）をアガったことで2500点差まで肉薄されたが、南4局では、その醍醐と本田の攻撃をかわし、わずか500点差で逃げ切りを決めた。

昨年10月31日以来、実に約3カ月ぶりの勝利だ。試合後、三浦は「沁みますね、久しぶり過ぎて」とコメント。「死ぬかと思いましたよ。醍醐さんが怖くて…」とオーラスを振り返りつつ、安堵の表情を浮かべた。これでチームも2026年初勝利。ようやく新年が始まった。「久しぶりのトップを取れましたが、まだまだスコアはマイナス。チームも苦しい状況ですが、今日のトップをきっかけにして、チーム一丸となって上を目指せるように頑張りますので、応援よろしくお願いします」。残り38試合。変幻自在の感覚派が、ここから白星を積み重ねる。

【第2試合結果】

1着 EARTH JETS・三浦智博（連盟）4万5400点／＋65.4

2着 セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）4万3900点／＋23.9

3着 KONAMI麻雀格闘俱楽部・佐々木寿人（連盟）9300点／▲30.7

4着 TEAM雷電・本田朋広（連盟）1400点／▲58.6

【1月20日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋875.3（80/120）

2位 BEAST X ＋463.6（82/120）

3位 KONAMI麻雀格闘俱楽部 ＋409.5（82/120）

4位 TEAM雷電 ＋87.3（82/120）

5位 セガサミーフェニックス ＋2.8（82/120）

6位 赤坂ドリブンズ ▲72.0（80/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲150.8（82/120）

8位 KADOKAWAサクラナイツ ▲409.8（80/120）

9位 EARTH JETS ▲483.6（82/120）

10位 U-NEXT Pirates ▲722.3（84/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

