俳優の石田ゆり子（56）が、生活感あふれる自宅での暮らしぶりを明かし話題を呼んでいる。

【映像】生活感あふれる自宅の様子（複数カット）

たくさんの猫や犬と生活している石田。Instagramでは猫たちが入ってはいけないという“秘密の部屋”や、朝日が差し込むオシャレなリビングでくつろぐ飼い猫の姿、バスタオルを広げて乾かしている写真などを発信している。

「ステキな写真」暮らしぶりに反響

また『ハニオ日記』とハッシュタグを付けた投稿では、飼い猫・ハニオ目線での日常を公開。洗濯物が山積みになっている様子など、生活感あふれる写真をアップし、話題になっていた。

2026年1月20日の更新でも『ハニオ日記』とハッシュタグを付け、「先月くらいのぼくと、ぼくのことが大好きな おかーさんです。ほかのめんめんたちのことも 大好きだといってますが しゃしんはぼくがいちばん多いです おかーさんは毎日、地味に暮らしています」と「ハニオ」目線で暮らしぶりを報告している。

自宅で飼い猫に癒やされる石田の姿にファンから、「地味な幸せ それって最高なことですよね」「わぁ ステキな写真」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）