休日の朝はコレで決ーーまりッッ！【スタバ】優雅な1日のスタートに♡「おしゃれフード」

ゆっくり過ごしたい休日の朝こそ、【スターバックス】のフードで少し贅沢な時間を楽しんでみませんか？ 甘いものが欲しい日も、しっかり食べたい日もどちらにも寄り添ってくれるラインナップが揃っています。今回は、朝食にも軽食にも使いやすい2種類をピックアップ。味はもちろん、見た目もおしゃれなので、テーブルに置くだけで気分が上がるはずです。

バジル香るチキンが主役「トマトモッツァレラ & バジルチキン 石窯フィローネ」

しっかり食べたい朝にぴったりなのが「トマトモッツァレラ & バジルチキン 石窯フィローネ」。香ばしく焼き上げたフィローネに、モッツァレラチーズ、ローストチキン、トマトソース、バジルソースを贅沢にサンドした一品です。温めてもらうとチーズがとろりと溶け、満足度の高い味わいが期待できます。手軽に食べられるのに、本格的なサンドを楽しめるのが魅力です。

朝のご褒美にぴったりな甘さ「クロッカン」

甘いもので始めたい朝には「クロッカン」がおすすめ。フランス発祥のスイーツで、スタバではキューブ状のデニッシュ生地を使用した食べやすいスタイルになっています。筆者も食べてみましたが、表面の飴がけアーモンドはカリッと香ばしく、温めるとバターの香りがさらに豊かに広がるのが最高でした！ 軽い食感なので、コーヒーやラテとの相性もよく、ちょっと贅沢気分を味わいたい朝にぴったりの一品です。

writer：内山友里