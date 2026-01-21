明日の『ばけばけ』“ヘブン”トミー・バストウを追う新聞連載の盛り上がりを“錦織”吉沢亮が不安視
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第16週「カワ、ノ、ムコウ。」（第79回）が1月22日に放送される。
【写真】ヘブン（トミー・バストウ）を心配する錦織（吉沢亮）
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第79回あらすじ
新聞連載「ヘブン先生日録」の盛り上がりを心配する錦織（吉沢亮）と江藤（佐野史郎）。江藤はヘブン（トミー・バストウ）を受け入れる市民の様子を見て、錦織にある提案をもちかける。
その頃、遊郭ではなみ（さとうほなみ）に身請けの話がくる。受ければ晴れて遊郭をやめて天国町も脱出。なのだが、なみは一歩踏み出せない。そんな中、身請けを申し出た福間（ヒロウエノ）が、なみの元を訪れる。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
