¥ä¥è¥¤¥µ¥ó¥Õ¡¼¥º ÊØÍø¤µ¤È¸«±Ç¤¨¤ÇÉÕ²Ã²ÁÃÍÄó°Æ ¥á¥¬µé¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ê¤ÉÅ¸³«
¡¡¶ÈÌ³ÍÑÎäÅà¿©ÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥ä¥è¥¤¥µ¥ó¥Õ¡¼¥º¤Ï¡¢2026Ç¯½Õ¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Ç³°¿©¡¦Ãæ¿©»Ô¾ì¤Ø¤ÎÃíÎÏ¤ò¶¯¤á¤ë¡£¡Ö¤ª¤¤¤·¤µ¤ËÊØÍø¤µ¡¢³Ú¤·¤µ¡¢¶Ã¤¤òÈ÷¤¨¤¿ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤¢¤ë¾¦ÉÊ¡×¤ò¼´¤Ë¡¢ºÌ¤êË¤«¤Ê¥×¥Á¾ø¤·¥Ñ¥ó¤ä¡¢Æ±¼Ò»Ë¾åºÇÂçµé¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡¢ÀºÆùÅ¹ÉÊ¼Á¤òÄÉµá¤·¤¿¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¤Ê¤É¤òÅêÆþ¤¹¤ë¡£
¡¡¹Â¸ý¿¿¿Í¼ÒÄ¹¤ÏÂ¸µ¤Î¶ÈÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ°Ç¯¤ËÂÐ¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÌÔ½ë¤ÎÄ¹´ü²½¤ä¸¶ºàÎÁ¡¦ÊªÎ®Èñ¡¢¿Í·ïÈñ¤Î¾å¾º¤¬½Å²Ù¤È¤Ê¤ëÃæ¤Ç¤â¡Ö¸À¤¤Ìõ¤Ë¤»¤ºº¤Æñ¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤¿¤¤¡×¤È¤·¡¢º£ÅÙ¤ÎÃì¤Ç¤¢¤ë¡ÖÍø±×ÁÏ½Ð¤È¥·¥§¥¢³ÈÂç¤ÎÎ¾Î©¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡³°¿©»Ô¾ì¤ÏÁ°Ç¯Èæ10¡óÁý¤È¹¥Ä´¤Ç¡¢±ã²ñ¡¦½ÉÇñ¡¦¥ì¥¸¥ã¡¼¸þ¤±¤¬¿Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ç¤Ï24Ç¯½©¤«¤é¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¸þ¤±¾¦ÉÊ¤Î³È½¼¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢º£½Õ¤ÏÎäÅà¥Ñ¥ó¤Î¼ê´Ö¤äº¹ÊÌ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡Ö¤Õ¤ï¤×¤Ã¤Á¾ø¤·¥Ñ¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤òÅêÆþ¡£¼«Á³²òÅà¤ä¾ø¤·¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸Ä´Íý¤ËÂÐ±þ¤·¡¢É¬Í×¤ÊÊ¬¤À¤±»È¤¨¤ë¥Ô¥í¡¼ÊñÁõ¡£¹õÅü¥Þ¡¼¥é¡¼¥«¥ª¡¢ÀÅ²¬Ãã¡¢À¥¸ÍÆâ¥ì¥â¥ó¡¢¥Á¥ç¥³¤Î4ÉÊ¤ÇÉý¹¤¯Äó°Æ¤¹¤ë¡£
¡¡³°¿©¸þ¤±¤Ç¤Ï¡¢¾ÆÀ®ºÑ¤ß¤Ç¾ø¤·¡¦ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸Ä´Íý¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¾Æ¤ÌÜÉÕ¤Å·ÄÅ¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¹ñ»º¥µ¥Ð¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾È¤ê¾Æ¤¤äÌ£Á¹¼Ñ¤Ê¤É4ÉÊ¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£ÂçÀ¾ÍÎ¥µ¥Ð¤Îµù³ÍÏÈ½Ì¾®¤ò¼õ¤±¡¢¹ñ»º¥µ¥Ð¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¿å»º»ñ¸»¤Î°ÂÄê³ÎÊÝ¤È¾ÍèÂÐ±þ¤ò¿Þ¤ë¡£
¡¡Ãæ¿©»Ô¾ì¤Ç¤Ï´ð´´¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡£³ÈÂç¤¬Â³¤¯¥á¥ó¥Á¥«¥Ä»Ô¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²Á³Ê¾å¾º¶ÉÌÌ¤Ç¤â¡Ö¹â¤¯¤Æ¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÉÊ¼Á¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¡¢ÁÆ¤Ó¤Æù¤È³ÑÀÚ¤ê¶Ì¤Í¤®¤ò»È¤Ã¤¿¡¢³ú¤ß±þ¤¨¤È´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¡Ö¿¦¿Í¤Î¤³¤À¤ï¤ê Æù¤Î¤´¤¯¥á¥ó¥Á100¡×¤ò³«È¯¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»°½ÅÁÕ¤Î¶Ë¤ß ¥Á¡¼¥º¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¡×¤Ï»°ÁØ¹½Â¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Á¡¼¥ºÆþ¤ê¤Ç¤âÆù´¶¤Î¤¢¤ë¿©¤Ù±þ¤¨¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖMEGA¡ª¥ï¥¤¥ë¥Ç¥£¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°230¡×¤Ï¡¢Æ±¼Ò»Ë¾åºÇÂçµé¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢¸«±Ç¤¨¤ÈËþÂ´¶¤ò¹â¤á¤ÆÃ±²Á¥¢¥Ã¥×¤ÈÀáÌóÈè¤ì¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òÁÀ¤¦¡£