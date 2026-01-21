UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第7節、インテルとアーセナルの試合が行われた。



開始早々にインテルゴールに襲いかかるアーセナル。ルイス・スケリーがさっそくシュートを放ち、その後もサカがクロスをジェズスに送るもわずかに合わない。アーセナルが圧力をかける形でゲームはスタートする。



ゲームは10分に動いた。細かいパスワークからティンバーがシュートを狙うがうまく当たらず、しかしそのボールにジェズスが合わせてネットを揺らした。





[速報] アーセナル 再びリード！



UEFAチャンピオンズリーグ Matchday7

インテル vs アーセナル



／

サカのCKからトロサールが折り返し

ジェズスの本日2ゴール目となる追加点！

＼



ABEMAでWOWSPOに登録して

世界最高峰のスポーツを楽しもう

ABEMAdeWOWSPO WOWSPO — アベマサッカー (@ABEMA_soccer) January 20, 2026

先制されたインテルは時折テュラムやルイス・エンヒキを走らせてカウンターを狙うが、決定機にはつながらない。しかし18分、こぼれを狙ったスチッチのミドルシュートが突き刺さってインテルが同点に追いつく。しだいに球際の強さを見せるようになり、27分にもカウンターから大チャンスとなるインテルだが、テュラムのシュートはわずかに枠を外れていく。しかし31分、アーセナルは得意のセットプレイから2点目を決める。コーナーキックをファーのトロサールが頭で折り返し、中でジェズスが頭で合わせてネットを揺らす。39分にはスビメンディのバックパスを拾われてルイス・エンヒキが走り、再びインテルがカウンターに持ち込むがシュートは外れる。44分にも左からディマルコが鋭いシュートを放つがGKラヤがセーブ。前半終了前にいくつかチャンスを迎えたインテルだったが、得点を挙げることはできずハーフタイムを迎えた。後半、スローインからラウタロがペナルティエリアに切り込むなど圧力をかけるインテル。59分にはテュラムがDFを背負った状態からダイナミックな反転シュートを狙う。アーセナルも反撃を見せる。62分にはジェズスのスルーパスを受けたサカがシュートを放つが、バストーニが滑り込んでブロック。直後にアルテタ監督はライス、ホワイトを投入。一方インテルもラウタロとバレッラを下げ、エスポージトとフラッテージを投入した。67分にはエスポージトがペナルティエリア内で反転シュート。しかしわずかに左に逸れていく。68分には中央で繋いでテュラムがシュートするなど、再び圧力を高めていくインテル。アーセナルはライスが好カバーを見せ、中央を締めて凌ぐが押され気味の時間帯が続く。アルテタ監督は久々に出場のモスケラを下げてガブリエウを投入、同時に2ゴールのジェズスを下げてギェケレシュを入れる。さらに79分にはマルティネッリも投入し、走れる選手たちで前線の強度を高めようと試みる。すると決定的なゴールがアーセナルに生まれる。84分、マルティネッリからの長いパスに抜け出したギェケレシュがボールをキープ。サカへのパスは通らないが、跳ね返りをギェケレシュが蹴り込んで豪快にネットを揺らした。そのまま試合は終了。アーセナルがリーグフェーズ7連勝を達成し、勝ち点を21に伸ばしてトップ8を確定させ、決勝ラウンド一番乗りを決めた。［スコア］インテル 1-3 アーセナル［得点者］インテルペタル・スチッチ（18）アーセナルガブリエウ・ジェズス（10、31）ヴィクトル・ギェケレシュ（84）