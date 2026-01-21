BMW本社が「今回で最後にしてくれ」…世界で日本しか求めない「特別すぎる装備」とは？

BMWの販売台数のうち、日本のシェアはわずか1.6％。日本では非常に少ない台数しか売れていないのに、日本モデルだけに搭載し続けている特別な装備が3つあるという。毎回のように「今回で最後にしてくれ」とドイツ本社から懇願され続けながらも対応が続いている、その3つの装備とは？（コラムニスト フェルディナント・ヤマグチ）

ということで本編へと参りましょう。7年ぶりに全面刷新した、BMWで一番売れているクルマ「X3」のインポーターインタビュー、続きをお送りします。

