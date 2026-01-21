信じがたい…数学がめちゃ残念なのに、オイラーの公式が「世界一美しい」といわれるワケがわかる…つまづいたまま放置の「微分」がわかる、衝撃のシステム

多くの人がつまづいてしまう微分。学生時代に苦い経験をした、あるいは「微分・積分」に恐れをなして文転した経験のある社会人の方、そして今苦労なさっている現役学生の方も少ないことでしょう。

そもそも、「微分」とはなんでしょうか。

微分の考え方を、数学の歴史にも触れながら、「読むだけ」で微分の考え方、微分の基本がわかる画期的な本が、この度刊行された『読むだけでわかる「微分」 考え方から証明、そして大学数学まで』（講談社・ブルーバックス）です。

微分の基本がわかる「入門編」、数学的な証明から応用的な微分を解説した「中級編」、難しい概念をかみくだいた「上級編」の3編に分かれ、読むだけで段階的に理解できる1冊にまとめられています。

本書で取り上げられたトピックから、得意な方、好きな方はもちろん、微分が苦手な方にも楽しんでいただける話題をご紹介していきます。今回は、本書の概要がわかる「はじめに」をご紹介していきましょう。

＊本記事は、『読むだけでわかる「微分」 考え方から証明、そして大学数学まで』（ブルーバックス）を再構成・再編集したものです。

人生は、あらゆる「変化」に満ちている

あなたは朝起きてから夜眠りにつくまでの間に、いったいどれだけ多くの「変化」を目にし、感じているでしょうか。気温の変化、株価の変動、心拍数の上下、コーヒーが冷めていく速さ、スマートフォンのバッテリー残量の減り方……私たちの人生は、あらゆる変化に満ちています。

微分とは、この「変化」を読み解くために人類が編み出した最高の道具です。

本書は「微分積分再入門」の第1巻として、まず「微分」に焦点を当てています。

微分と積分は本来一体のものですが、その広大な世界を丁寧に理解していただくため、本書では「変化を捉える技術」である微分を徹底的に掘り下げます。

「蓄積を捉える技術」である積分については、2026 年2 月刊行の次巻『読むだけでわかる「積分」』でじっくりと学んでいただく予定です。

さて、本書の最大の特徴は、内容が明確に３つのレベルに分かれていることです。単に内容を難易度順に並べたわけではありません。

「入門編」「中級編」「上級編」のそれぞれにおいて、異なる学習体験と楽しみ方を提供する斬新な「学習システム」になるよう、私なりに苦心を重ねました。

物語とイメージで「微分」をつかむ「入門編」

入門編では、数式を極力避け、微分の「概念」と「イメージ」を徹底的に磨き上げます。

多くの人が数学でつまずくのは、計算方法ばかりを追いかけ、「なぜこの概念が必要なのか」「何を表しているのか」という本質を見失ってしまうからです。

たとえば入門編では、関数を「信頼できる自動販売機」として説明することから始めます。ボタン（入力）を押せば必ず特定の飲み物（出力）が出てくる――それは、自動販売機が信頼できる最低条件です。同じように「1つの入力に対して1つの出力が確実に決まる」という関係性が「関数」には必要です。

また、高校数学に登場する三角関数、指数関数、対数関数とはいったい何だったのかを、これらが生まれた背景に触れながら、イメージ最優先でお伝えします。

中級編…実際に「微分する力」を身につける

中級編ではいよいよ「実技」に入ります。

ここでは、微分の核心的な計算技術を学びます。

積の微分、商の微分、合成関数の微分といった、実際の問題解決に必要な手法を、なぜその公式になるのかというところから図解も交えながら丁寧に導き出していきます。

定理や公式が成り立つ理由を一つ一つ確かめていくことは、自分の中の「数学力」が確実に上がっていることを実感する貴重な体験となるでしょう。

中級編を読み終わる頃には、理系の高校生が微分について学ぶことは全て網羅できます。

上級編…深遠な美しさを体験する

上級編では、微分の根幹を支える「連続」や「極限」といった概念の厳密な定義に踏み込みます。

内容的には大学で学ぶ内容です。それは「実数とは何か」という根本的な問いから始まります。

さらに、理系出身者ですら苦手意識を持ちがちな「ε-δ論法」も、ゴルフクラブの性能証明という身近な比喩から解説します。この論法が理解できたとき、あなたは、厳密性を担保するために人類が編み出した至高の概念に、名曲を聴いたときのような芸術性をも感じることでしょう。

上級編の締めくくりには、「微分編」の総決算として、「世界一美しい」と称される以下の数式を用意しました。

eiπ+1=0

今はこの数式の「意味」も「美しさ」もピンと来ないかもしれません。しかし、本書を読み終える頃には、この数式が自然と立ち上がる様子を体験し、「世界一美しい」と言われる所以も深く納得していただけるはずです。

数学への不安を感じている方へ

私は東京大学理学部で地球惑星物理学を学び、その後ウィーン国立音大で指揮を学ぶという、一風変わった経歴を持っています。20代の頃にはレストラン経営にも携わりました。そして現在は、個別指導塾の塾長です。

様々な経験を積む中で辿り着いたのは「数学の面白さを、もっと多くの人に伝えたい」という思いでした。特に、数学に対して苦手意識を持つ方々に、その奥深い魅力と実用性を知っていただくことは私のライフワークです。

本書は、そんな私の指導経験のすべてを注ぎ込んだ、新しいアプローチの微分入門書です。

今、この本をお手に取ってくださっている方の中には「数学は苦手だった」「計算でつまずきそう」と、不安をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。

どうぞご安心ください。本書は検定試験用のテキストではありません。完璧に理解する必要もありませんし、途中で読み飛ばしても構いません。

大切なのは、「変化をこう捉えるのか」「数学者たちは、こう考えてきたのか」という新しい視点を得ることです。その視点さえ手に入れば、変化に満ちた現代社会を見る目が、きっと変わるはずです。

もちろん、本書には数式も登場します。しかしそれは「計算のため」ではなく「思考を深めるため」です。本書では、一つ一つの式に「なぜそうなるのか」という物語を添えています。公式の丸暗記ではなく、その成り立ちと意味を理解することで、数学は暗号から「もっとも論理的でもっとも簡潔な言葉」へと変わります。

数学が苦手だった方、文系を選んだ方、あるいは学び直しをしたい社会人の方――そうした誰もが安心してページをめくることができるよう、細心の注意を払って執筆したつもりです。

この本が、あなたにとって新たな扉を開く一冊となることを、心から願っています。

＊

いかがでしたでしょうか。早速、微分の性質がわかる一例として本稿でも登場した、「変化を読み解く道具」である微分と、意外な関係のある「関数」についての解説をご紹介しましょう。

読むだけでわかる「微分」 考え方から証明、そして大学数学まで

読むだけで段階的に理解できる一冊にまとめました。まずは、「微分」とは何か？ その考え方を数学の歴史にも触れながら、わかりやすく解説していきます。

【これも微分…カテナリー曲線】電線のたるみも、じつは「綿密な計算」に基づいている…計算値は実測値に合致するのか、やってみた。