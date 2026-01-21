「どーちたんお腹なんて出しちゃって」百田夏菜子、腹ちらショットに反響！ 「スタイル良すぎ」
ももいろクローバーZの百田夏菜子さんは1月19日、自身のInstagramを更新。ソロショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】百田夏菜子の腹ちらショット
ファンからは「可愛くてびっくりしたー！」「Theアイドル」「異次元の魅力です」「夏菜子ちゃんの私服だいすき！」「スタイル良すぎ」「なーにどーちたんお腹なんて出しちゃって」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「異次元の魅力です」百田さんは5枚の写真を投稿。1〜4枚目に自身のソロショットを載せています。ネイビーのトップスに茶色いスカートと帽子を合わせたコーディネートで、中にはおなかがちらりと見えたショットも。スタイルの良さやキュートさなど、百田さんの魅力が詰まっています。
「なにこの急な大量かなこちゃん」10日にもソロショットを投稿した百田さん。さまざまな服を着用した姿に「なにこの急な大量かなこちゃん」「かわいいが渋滞」「センス抜群!!」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
