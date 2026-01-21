スタイリッシュでスポーティな原付二種スクーター

ヤマハは、原付二種スクーター「NMAX ABS」に新しいカラーを設定し、2026年2月26日より発売します。

このモデルは、走りの楽しさと優れた燃費・環境性能の両立を高い次元で実現するエンジン設計思想“BLUE CORE”に基づいた、排気量124ccの水冷4ストロークSOHC4バルブVVA FIエンジンを搭載しています。

このスクーターは、爽快な加速感とリニアなレスポンスを両立させたエンジンを心臓部に持ち、市街地での走行から郊外でのツーリングまで、幅広いシーンでライダーをサポートする多様な機能を備えたモデルです。

エンジンの性能は、高効率燃焼、高い冷却性、そしてロス低減という3つの点に焦点を当てて追求されています。カムチェーンの張力を調整するカムチェーンテンショナーには油圧式が採用され、フリクションの低減が図られています。また、静粛なエンジン始動と再始動を可能にするSMG（スマートモータージェネレーター）と、アイドリングストップ機構であるスタート＆ストップシステムも採用しており、燃料消費の抑制に貢献しています。

走行の安定性を支える機能として、トラクションコントロールシステムが装備されています。これにより、滑りやすい路面状況においても後輪のスリップ傾向を抑止し、滑らかな発進と走行をサポートします。車体には、φ60.5mmのメインパイプとφ45mmのダウンチューブで構成されたバックボーン形式のフレームが採用されており、高い剛性と軽快で扱いやすいハンドリングの両立を実現し、快適な乗り心地をもたらしています。

足回りにおいては、前後サスペンションがリセッティングされ、乗り心地と路面追従性が向上しています。リアサスペンションは2021年モデルからストローク量が5mm延長され、減衰特性が調整されました。フロントサスペンションは柔らかい方向にセッティングが施され、オイルロック機構の採用によって、重量物を積載した際や大きな段差を乗り越えた際のフィーリングが向上しています。

ブレーキシステムには、前後にφ230mmの大径ディスクが採用され、制動力とコントロール性を高いレベルで両立させています。さらに、前後が独立して制御を行う2chABSも備えており、急制動時における車両の挙動を穏やかにします。

先進的な機能も多数搭載しており、利便性と所有感を高めています。専用アプリケーション「Yamaha Motorcycle Connect（Y-Connect）」をインストールしたスマートフォンと連携させることで、ディスプレイの表示機能を拡張できます。通話や通知といった多彩な情報をメーターディスプレイに表示できるほか、スマートフォン側ではメンテナンス時期の推奨機能やライディングログの確認が可能となり、ライダーの利便性を向上させます。

インストルメントパネルには、走る悦びを表現するデザインのディスプレイが採用されています。望遠鏡を覗き込んだようなシーンをイメージした“テレスコープコクピット”デザインは、走行に必要な情報を集約することで、ライダーが運転に集中できるような空間を演出しています。

キーを取り出すことなくメインスイッチの操作で電源のONやハンドルロックの解除、エンジン始動が可能なスマートキーシステムも採用されました。これにより、暗い場所で鍵穴を探す手間が省け、フューエルリッドのロックや解除もスマートに行えます。

日常的な使い勝手も考慮されており、シート下には約23Lの容量を持つトランクが装備されています。ヘルメットの収納に対応するほか、開けた状態を保持できるストッパーや、2人乗り時に役立つヘルメットハンガーが2箇所に備わっています。フロント部分には、ライダーの左側に600mlのペットボトルが収まる小物入れとUSB TYPE-C端子対応の充電ソケット、右側にはリッド付きの収納BOXが配置されています。快適なタンデム走行を支える折りたたみ式のタンデムステップや、高密度クッション材を使用したシートも特徴です。

2026年モデルで追加された新色の 「マットダークグレー」は、プレミアムかつ高品質なイメージを追求する“MAXシリーズ”の新ブランドカラーで、「MT-09」などに採用している、高い質感をあたえる深みのあるメタリックカラーです。

また、NMAXシリーズとして国内初採用の「ブルー」は、スポーティさを表現し、高いパフォーマンスを感じさせます。

そのほか、継続色のホワイト、グレーと併せて4色展開とされたNMAXの価格（消費税込）は38万9400円となっています。