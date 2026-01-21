¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¤Ë18ºÐÌ¤ËþÀ©¸Â¡¡À®¿Í¸þ¤±É½¸½¤«¤éÊÝ¸î
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥ª¡¼¥×¥óAI¤Ï20Æü¡¢ÂÐÏÃ·¿¤ÎÀ¸À®¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¡×¤Ë¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÇ¯Îð¤ò¼«Æ°Åª¤ËÍ½Â¬¤·¡¢18ºÐÌ¤Ëþ¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë±ÜÍ÷À©¸Â¤ò¤«¤±¤ë¿·µ¡Ç½¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£À®¿Í¸þ¤±É½¸½¤Î²ò¶Ø¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢Í³²¾ðÊó¤«¤éÌ¤À®Ç¯¼Ô¤ò¼é¤ë°ÂÁ´ÂÐºö¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡£
¡¡¿·µ¡Ç½¤Ï¡¢ÍøÍÑ»þ´ÖÂÓ¤ä²ñÏÃ·¹¸þ¤Ê¤É¤òÊ¬ÀÏ¤·¤ÆÍøÍÑ¼Ô¤ÎÇ¯Îð¤òÈ½Äê¡£18ºÐÌ¤Ëþ¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ë½ÎÏ¤äÀÅª¤ÊÉ½¸½¡¢¼«½ý¹Ô°Ù¡¢²á·ã¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë²óÅú¤Ê¤É¤ÎÉ½¼¨¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¸í¤Ã¤Æ18ºÐÌ¤Ëþ¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢³°Éô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤¿Ç¯Îð³ÎÇ§¤Ê¤É¤Ç½¤Àµ¤Ç¤¤ë¡£