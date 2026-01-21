バレーボール女子日本代表の宮部藍梨が２０日、自身のインスタグラムに新規投稿。美しいパンツスーツ姿を公開し、日本だけでなく海外のファンからも反響を呼んだ。

「ＤＩＯＲ ＡＤＤＩＣＴ ＳＷＥＥＴ ＳＨＯＰへ行ってきました」と明かした宮部。「目に飛び込んでくるもの全てが上品で可愛いく、甘さの中に遊び心を感じる世界観が広がっていました」という。

公開した画像では白のパンツスーツに身を包み、身長１８１センチのスタイルも相まって圧巻の美を漂わせている。香水のボトルを手に取るシーンでは、大人の雰囲気を漂わせており、ファンも「すっかりモデルさんですねー♪美しすぎる」「スーツもピンクの世界観もお似合いです」「スタイル良すぎて素敵です」「もはやプリンセス」「美人さんだしパンツスタイルも完璧です」「カッケー」と日本語、英語で反響の声がわき起こった。

「誰でも思わず手に取りたくなるようなキュートなボトル。その魅力に加えて、３つのフレグランスそれぞれには、ディオールが特別に大切にしている “花”のノートと果実の芳醇な甘さ、そしてバニラホイップが美しく織り重なっています。”ディオール アディクト フレグランス”の名の通り、私も一瞬で虜になってしまいました」と宮部。２４年のパリ五輪、昨年の世界選手権でも活躍した日本代表が新たな一面をのぞかせていた。