原日出子、“海の幸いっぱい”本格手料理を披露「お家ご飯だけど 贅沢な気分です」
俳優の原日出子（66）が19日、自身のインスタグラムを更新。“海の幸いっぱい”の本格手料理を披露した。
【写真】「まるでお店みたいですね」原日出子が披露した本格“ブイヤベース”
原は「今夜は ブイヤベース 海の幸いっぱい お魚屋さんで 寄せ鍋とかの 具材セットを買って それに ムール貝と 白貝をプラス 玉ねぎ エリンギ パプリカ セロリ 大蒜は スープベースに 下茹でしたブロッコリーとプチベールも入れました。とても 美味しく出来ました」と満足げにつづり、動画と写真をアップ。
「クリームチーズ アボカド スモークサーモン パプリカ ディルを刻んで混ぜて レモン汁 塩胡椒 マヨネーズで味付けして バケットに詰めた サンドイッチ 聖護院蕪と ブロッコリーのサラダ JACOB's creekの ジャルドネイと一緒に。お家ご飯だけど 贅沢な気分です」と、そのほかの料理も紹介し、幸せ気分をつづった。
この投稿にファンからは「美味しそうですね〜」「ぅわあ 今夜も美味しそうですね いつもながら彩りも綺麗 お料理がプロ級!!まるでお店みたいですね」「今宵も美味しそうなお料理ばかりですね」「うわぁ〜ご馳走」「たまらんです」「一回食べてみたいです」など、絶賛の声が相次いでいる。
