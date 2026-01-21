東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値158.15　高値158.60　安値157.48

159.79　ハイブレイク
159.20　抵抗2
158.67　抵抗1
158.08　ピボット
157.55　支持1
156.96　支持2
156.43　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1725　高値1.1768　安値1.1633

1.1919　ハイブレイク
1.1844　抵抗2
1.1784　抵抗1
1.1709　ピボット
1.1649　支持1
1.1574　支持2
1.1514　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3439　高値1.3491　安値1.3410

1.3564　ハイブレイク
1.3528　抵抗2
1.3483　抵抗1
1.3447　ピボット
1.3402　支持1
1.3366　支持2
1.3321　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7898　高値0.7984　安値0.7880

0.8065　ハイブレイク
0.8025　抵抗2
0.7961　抵抗1
0.7921　ピボット
0.7857　支持1
0.7817　支持2
0.7753　ローブレイク