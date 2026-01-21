東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値158.15 高値158.60 安値157.48
159.79 ハイブレイク
159.20 抵抗2
158.67 抵抗1
158.08 ピボット
157.55 支持1
156.96 支持2
156.43 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1725 高値1.1768 安値1.1633
1.1919 ハイブレイク
1.1844 抵抗2
1.1784 抵抗1
1.1709 ピボット
1.1649 支持1
1.1574 支持2
1.1514 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3439 高値1.3491 安値1.3410
1.3564 ハイブレイク
1.3528 抵抗2
1.3483 抵抗1
1.3447 ピボット
1.3402 支持1
1.3366 支持2
1.3321 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7898 高値0.7984 安値0.7880
0.8065 ハイブレイク
0.8025 抵抗2
0.7961 抵抗1
0.7921 ピボット
0.7857 支持1
0.7817 支持2
0.7753 ローブレイク
